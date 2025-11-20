Prezradila ako vznikla kniha o Dunaji. Evita Twardzik nechala nahliadnuť divákov za oponu tvorby a priznala jednu vec

Seriálový megahit žne jeden úspech za druhým. Diváci si zamilovali príbehy jednotlivých hrdinov poznačených neľahkou dobou v kombinácii s dramatickým zvratmi a napínavými okamihmi. Aj preto Dunaj, k vašim službám neskončil len na televíznych obrazovkách, ale dostal aj inú podobu. Konkrétne zákulisie jeho natáčania si teraz majú možnosť diváci prelistovať v jedinečnej publikácii.
Nedávno vznikla knižná podoba dobového seriálu, ktorá ponúka pohľad na projekt, no iný, než na aký sú diváci zvyknutí. Na televíznych obrazovkách prežívajú radosti a strasti so svojimi postavami, no v knihe nájdu autentické výpovede hercov, momenty za kamerami a exkluzívne fotografie. Za iných okolností by sa o nich nedozvedeli, no tvorcovia vrátane Ewity Twardzik, ktorá poskytla rozhovor pre Topky, sa rozhodli byť transparentní a ukázať divákom, čo všetko bolo za vznikom knihy i samotného seriálu.
Čo stálo za vznikom knihy?
Spisovateľka a vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza patrí medzi kľúčových ľudí, ktorí stoja za projektom. Kým publikácia nadobudla reálne fyzické kontúry, trvalo to nejaký čas a ani zďaleka to nebolo jednoduché. Nejde o niečo, čo trvalo len pár dní.
„Trištvrte roka sme ju dávali dokopy, lebo na Dunaji robí hrozne veľa ľudí a ja som si to rozdelila tak tematicky, aby k tomu povedali mnohí to, čo majú povedať. A všetci sme samozrejme časovo zaneprázdnení, takže to trvalo dlho. Boli to hodiny osobných stretnutí, stovky mailov a telefonátov,“ prezradila Evita.
Nápad, dať Dunaju, k vašim službám knižnú podobu, sa zrodil u scenáristky už na samom začiatku. „Mám veľmi rada jeden zahraničný seriál, ktorý takúto knižku spravil. Vždy som túžila po tom, aby aj Dunaj mal knihu, samozrejme, trošku elegantnejšiu. Otravovala som tým všetkých, až do momentu, kedy povedali – poďme do toho,“ pokračovala.
