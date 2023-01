Prežívajú silnejšiu túžbu a intenzívnejší orgazmus. Nová štúdia ukázala, ako vplýva marihuana na sexuálny pôžitok

Vedci sa už dlhodobo venujú skúmaniu účinkov marihuany na ľudský organizmus, snažia sa odhaliť jeho pozitíva, ale aj negatíva. V rámci najnovšieho výskumu sa rozhodli, že zistia, ako vplýva jej užívanie na sexuálny pôžitok.

Pozitívny vplyv na libido a orgazmus

Do štúdie, ktorej výsledky boli publikované v časopise Journal of Cannabis Research, sa zapojilo 811 ľudí vo veku od 18 do 85 rokov. Ich úlohou bolo zodpovedať sériu otázok týkajúcich sa ich sexuálneho života, ale aj užívania marihuany. Ako píše IFL Science, výsledky medzi pohlaviami a rôznymi vekovými kategóriami neboli príliš výrazné.

Ukázalo sa však, že až 70 % užívateľov marihuany popisovalo, že prežívajú väčšiu túžbu a intenzívnejší orgazmus. Až 40 % žien zas povedalo, že po fajčení marihuany dokážu počas sexuálneho styku zažiť viac ako jeden orgazmus. Polovica opýtaných priznala, že si už v minulosti zámerne dopriala marihuanu pred sexom.

Marihuana môže pomôcť pri liečbe sexuálnych dysfunkcií

Výskum ale má svoje nedostatky. Vzhľadom na to, že sa pýtali formou dotazníkov, účastníci výskumu popisovali svoje subjektívne zážitky. Nie je teda možné s istotou tvrdiť, že užívanie marihuany pozitívne ovplyvňuje libido a orgazmus. Môže ísť aj o následky placebo efektu. Navyše, nešlo o komparatívnu štúdiu, zážitky ľudí, ktorí užívali marihuanu pred sexom, sa teda neporovnávali so zážitkami ľudí, ktorí ju neužili.

Odborníci si ale myslia, že marihuana pomáha privodiť pocit uvoľnenia. To prispieva k intenzívnejšej túžbe, k odbúraniu zábran a k vyššej miere spokojnosti so sexuálnym stykom. Už predchádzajúce štúdie ukázali, že ľudia, ktorí pred sexom užijú marihuanu, venujú dlhší čas predohre a celkovo sú so svojím sexuálnym životom spokojnejší.

Pozitívne účinky marihuany uvádzajú aj ľudia, ktorí po jej užití masturbovali. Výsledky výskumu tiež uvádzajú, že marihuana zosilnila aj zmyslové vnímanie, konkrétne čuch a chuť. Napriek tomu, že výskum má svoje nedostatky a limity, vedci dúfajú, že aj marihuana by v budúcnosti mohla pomôcť pri liečbe sexuálnych dysfunkcií.