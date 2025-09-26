Prezident Pellegrini po schválení novely ústavy: Ústavná väčšina je signálom, ktorý treba rešpektovať

Prezident Peter Pellegrini zareagoval na piatkové hlasovanie Národnej rady, v ktorom poslanci schválili vládnu novelu Ústavy SR. Podľa jeho slov je takéto rozhodnutie potrebné rešpektovať a predstavuje významný signál pre celú spoločnosť.
Ako zdôraznil, v čase, keď je Slovensko hlboko rozdelené, ukazuje ústavná väčšina naprieč politickým spektrom, že v konkrétnej otázke panuje zhoda. „Je potrebné ju rešpektovať,“ odkázal Pellegrini.
Novela ústavy, ktorú podporilo 90 poslancov, zakotvuje dve pohlavia – muža a ženu. Zároveň prináša ustanovenia o rovnosti pri odmeňovaní mužov a žien, upravuje adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 1. novembra.
Prezident SR Peter Pellegrini sa s novelou Ústavy SR po jej doručení podrobne oboznámi. Následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote. Rovnaký postup avizuje pri konsolidačnom balíku opatrení na budúci rok. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Kritika zo strany opozície a organizácií
Schválenie ústavných zmien však vyvolalo aj ostré reakcie. Opozičné strany, mimovládne organizácie a Amnesty International upozorňujú, že novela môže byť v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje práva LGBTI+ komunity.
Poslanci Národnej rady SR dnes schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
