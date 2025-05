Prešovčania sú rozčarovaní z toho, koľko platia za odpad: Štvorčlennú rodinu to vyjde 200 eur, prestávajú triediť

Zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad zasiahlo aj Prešov. Niektorí obyvatelia zostali po doručení nových výmerov nepríjemne prekvapení. Na sociálnych sieťach sa rozbehli diskusie obyvateľov mesta, ktorí toto zvýšenie považujú za astronimické.

Ako informovala STVR, ozvala sa jej obyvateľka mesta, ktorá za seba musí po novom zaplatiť 58 eur. Suma sa jej zdá vysoká, najmä vzhľadom na to, že jej domácnosť dôsledne triedi a recykluje už priamo v kuchyni. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili rozhorčené reakcie ďalších obyvateľov.

Štvorčlenná rodina si priplatí o viac ako 200 eur

Ročná daň za štvorčlennú rodinu aktuálne dosahuje až 216 eur, čo v porovnaní s minulým rokom znamená nárast približne o 15,50 eura. Mesto Prešov však tvrdí, že ide len o mierne zvýšenie. „Ak vznikajú vyššie náklady, samospráva musí predpokladať aj vyššie výdavky. Tieto financie sa vždy vracajú späť do odpadového hospodárstva,“ vysvetlil pre STVR hovorca mesta Michal Hudák.

Mesto zároveň investuje do modernizácie správy odpadu. Hoci pre niektoré domácnosti môžu byť nové sadzby citeľné, podľa radnice by zvýšenie poplatku nemalo viesť k výraznému nárastu neplatičov či k odlivu obyvateľov. V podobnej situácii sú už aj iné mestá a obce v regióne, kde taktiež došlo k rastu poplatkov.

Prečo máme platiť viac, keď služby ubúdajú?

Medzi komentármi obyvateľov na sociálnych sieťach prevláda frustrácia. Niektorí poukazujú na to, že poplatky rastú, no služby sa obmedzujú. „Platíme viac a vývoz smetí zredukovali zo štyrikrát na dvakrát mesačne. Tak podľa vývozu, o koľko zvýšili tie ceny?“ pýta sa jedna z obyvateliek.

Ďalší už zmenili svoj prístup k triedeniu odpadu. „My sme prestali separovať, nech si to triedia sami za toľko peňazí,“ napísal nespokojný obyvateľ. Iní sa obávajú budúcnosti. „Čo to bude o rok, ďalší a ďalší? Veď to je choré. Štvorčlenná rodina potom koľko bude platiť?“ padlo v ďalšom komentári. Kritika smerovala aj na spravodlivosť systému. „Samozrejme, neprispôsobiví čo? Ich sa nič netýka, čierne skládky, stavby načierno a furt sa majú dobre… Chorý štát,“ zhrnul svoje rozčarovanie ďalší z komentujúcich.