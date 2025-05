Premiér Fico nahral nové video: Svoj program si dnes predstavoval inak. Nevysvetlil, prečo ho opäť náhle zrušil

Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý sa mal uskutočniť vo štvrtok 1. mája v Nitre a Liptovskom Mikuláši, bol zrušený. TASR o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Úrad ale neuviedol dôvody.

Dnes sa na sociálnych sieťach premiéra objavilo nové video. Nevysvetľuje v ňom, prečo náhle zrušil svoj program. Rovnako sa to stalo aj pri ceste do Veľkej Británie, kde mal prednášať študentom na Oxforde. Premiér tiež nespomenul dnešné 21. výročie od vstupu Slovenska do Európskej únie.

Divákom zaprial krásny 1.máj, tiež povedal, že mal iné predstavy o tom, ako dnešný deň bude tráviť. Bol na úrade vlády, kde navštívil pracovníkov, ktorí rekonštruujú budovu.