Prelomila mlčanie o práci v inej oblasti. Adela Vinczeová prezradila, či by si chcela budovať kariéru mimo televízie

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Svojím vyhlásením prekvapila.

Je to už niekoľko dní, čo sa dovŕšil moderátorkin odchod z obrazovky verejnoprávnej STVR a skončila jej relácia Trochu inak. U mamičky adoptívneho syna Maxíka je to v poslednej dobe celkom živé a dejú sa u nej samé zmeny. Zdá sa však, že to berie s prehľadom a hlavne pokojne a napriek tomu, že dlhé roky pôsobila v spomínanej televízii, nič si z toho nerobí. 

Adela Vinczeová sa postupne vytráca z televíznych obrazoviek. Jej tolkšou Trochu inak, v ktorej zakaždým vyspovedala zaujímavého hosťa, bola jediným priestorom, kde sa ukazovala pred kamerami. Aktuálne je tomu už koniec a aj keď sa má objavovať v relácii Milujem Slovensko, ktorá sa presunula pod krídla televízie JOJ, nejednému fanúšikovi napadla otázka, či by si vedela predstaviť, že by spravila kariéru niekde inde. Aj na túto tému padla reč v podcaste Denníka N, kam prijala pozvanie Adela Vinczeová.

Podľa nej to príde včas

Zmenami v práci si prechádza nielen moderátorka. Aj jej manžela Viktora Vinczeho už nejaký čas nemožno vidieť v televízii, ktorá bola jeho chlebodarcom. Vyzerá to tak, že aj on sa z toho rýchlo otriasol a dnes pracuje v inej oblasti, ktorá má od médií ďaleko. Predtým by to mnohí o ňom nepovedali, že skončí ako pilot. Ide však nielen o nové povolanie, ale zároveň o vášeň, ktorá ho baví a napĺňa.

Čo sa týka Adely, zatiaľ nemá žiadnu inú oblasť, v ktorej by sa vedela uplatniť. Svoj odchod očividne berie veľmi prirodzene a je spokojná s tým, čo sa deje.

„Ja som presvedčená o tom, že pokiaľ človek voči svojmu životu a životu ako takému je vnímavý dostatočne a vníma, kam ešte patrí, kam už nie, tak ako ja teraz tiež tak akože plávam, nejako „driftujem“, niekam idem, odniekiaľ odchádzam a cítim sa vo všetkých tých rozhodnutiach komfortne a správne a nie je v tom žiadna ľútosť ani strach, tak nejaká kariérna alternatíva v takomto nastavení príde a príde včas, keď nebudem v tých médiách mať byť,“ vyjadrila sa Adela.

Aká by mala byť jej ďalšia práca?

