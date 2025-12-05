Prehovorila o temnej stránke slávy: Petra Dubayová vyšla s pravdou von, čo jej Dunaj, k vašim službám vzal

Účinkovanie v seriáli jej prinieslo nielen úspech, ale aj osobné výzvy. 

Herečkin odchod z Dunaja, k vašim službám zarmútil mnohých divákov, keďže prišli o svoju obľúbenú postavu, no aj samotná umelkyňa to prežívala. Súčasťou deja bola od samého začiatku, takže možno povedať, že rodinná sága bola súčasťou jej života.

Pre Petru Dubayovú je posledné obdobie len o samých zmenách. Prišlo tehotenstvo a s ním aj príprava na rolu matky. Potom sa udiala aj pracovná zmena, keďže tušila, že by mohol nastať pre jej stav koniec v seriáli. „Samozrejme, bola to jedna z možností, takže to nebolo pre mňa prekvapenie, ale boli tam aj iné varianty v hre, takže som stále čakala, ako sa to vyvinie,” priznala v rozhovore pre Topky.

Považuje to za miľník

Ako ďalej dodala mamička Vesny, rozhodnutie rešpektuje a zjavne to neberie ako niečo zlé. Minimálne nie pre jej postavu Evy, ktorá podľa jej slov skončila dosť veľkolepou tragickou smrťou. „Seriál sa bude mať kam posunúť,“ poznamenala Petra, ktorá sa s odchodom zmierila. Berie to tak, že sa u nej uzavrela jedna krásna kapitola. „Boli to tri roky môjho života, ale som rada, že som mohla byť toho súčasťou,“ uviedla herečka, ktorá sa vďaka Dunaju dostala do povedomia verejnosti.

Petra sa zviditeľnila, pričom popularitu pocítila výrazne aj na vlastnej koži. „Bol to taký míľnik, že z toho, ako som účinkovala hlavne v nejakom divadle alebo niekedy v nejakom filme alebo v nejakom kratšom seriáli, tak zrazu toto bolo niečo, čo vybuchlo, čo bolo dennodenne, alebo teda utorky a štvrtky na obrazovkách. Diváci si to veľmi zamilovali a tým, že som mala jednu z ústredných postáv, tak ma ľudia začali spoznávať,“ poznamenala Petra.

Vníma negatíva, ale uvedomuje si aj výhody

