Prehovorila o odchode zo Slovenska. Adela Vinczeová prezradila plány a spomenula konkrétnu destináciu

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Vie si predstaviť, že by sa presťahovala inde? 

Vinczeovci zažili posledné obdobie viacero zmien. Viktor skončil v Markíze a Adela taktiež dostala stopku a dnes sa venuje prevažne moderovaniu v rádiu a svojej tolkšou Trochu inak. Navyše pred vyše tromi rokmi sa stal súčasťou ich rodiny Maxík, s ktorým sa rozprávajú po slovensky i po anglicky.

Človek by povedal, že by mohli zdvihnúť kotvy a odísť do zahraničia. Nahráva tomu aj Viktorova vášeň, ktorou je pilotovanie a s tým súvisiace časté cestovanie do iných krajín. Adela však má na to jasný názor a v relácii Closer Talks dokonca vyslovila konkrétne miesto, kam by mohli smerovať ich kroky.

Bolo by to výhodné pre Viktora

Ako známa moderátorka naznačila, o presťahovaní už padla reč vzhľadom na Viktorovo lietanie. „Človek sa baví o všeličom, no nikdy sme to nemysleli vážne. Bolo by to pre nás v zásade celkom jednoduché – Viktor by mohol lietať z hocijakej krajiny. Mohli by sme ísť napríklad žiť do Dubaja. Tam by lietal pre nejaké spoločnosti, ale neviem, či by som tam bola šťastná…“ prezradila Adela.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Hoci by to pre nich nebol až taký problém, ako pre mnohých iných ľudí, zdá sa, že predsa len neplánuje odísť. „Samozrejme, som ale ostražitá voči vývoju v našej krajine, no mám to tu naozaj rada. Uvedomujem si popri všetkom benefity a pozitíva, ktoré tu zažívame. Takže ja v tom nie som úplne nejaká čierno-biela… Ale že by sme mali nejaké takéto plány, tak to reálne kontúry nemá,” pokračovala.

Slovensko má rada

