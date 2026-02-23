Prehovorila o inteligencii. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von o konkrétnej hodnote svojho IQ, číslo vás prekvapí

Foto: Instagram.com/trochu_inak_s_adelou

Jana Petrejová
Ako to je u známej moderátorky?

Inteligencia je pojem, ktorý fascinuje ľudí už desaťročia – od tajomných IQ testov až po legendárne osobnosti, o ktorých sa tradujú neuveriteľné výsledky. Keď sa teda známa moderátorka a mediálna osobnosť rozhodne otvorene hovoriť o svojej vlastnej miere inteligencie, okamžite to vzbudzuje pozornosť.

A presne takýto moment nedávno prišiel, keď Adela Vinczeová vo svojom projekte Adela trochu inak vyslovila a priznala konkrétne číslo, ktoré ju charakterizuje v tejto oblasti. Moderátorka, ktorá je dlhodobo jednou z najvýraznejších tvárí slovenskej obrazovky, sa presunula od tradičnej televíznej šou na online platformy, kde vedie spomínaný projekt. Práve v rámci tohto formátu sa nedávno dotkla aj témy IQ a vyšla s pravdou von o výsledku svojho testu.

Nesprávne namerané IQ

Do svojej relácie, s ktorou sa presunula na platformy Youtube a HeroHero, zvykne pozývať zaujímavých hostí, s ktorými vedie rozhovory, rezonujúce u ľudí ešte dlhé obdobie po skončení šou. Nedávno bol jedným z nich rómsky meteorológ a laik Nikolas Čikala, ktorý sa mnohým zdal povedomý.

Objavil sa totiž už v šou Vila Rozborila V siedmom nebi, kde dojal svojím príbehom nejedného diváka. Po narodení mu totiž zistili metabolickú diagnózu, čo obnášalo držanie prísnej diéty. Úrady zhodnotili, že to jeho rodičia nezvládnu, až nakoniec zakročila sociálka, ktorá im odobrala malého Nikolasa. Napokon skončil v detskom domove, v ktorom je zvykom kategorizovať deti podľa ich schopností.

Hoci si Nikolas nepamätá presne, kedy mu merali IQ, výsledok bol 47. „Potom nasledovala pečiatka nejakej nespôsobilosti ba priam až nesvojprávnosti,“ uviedla na pravú mieru Adela. Objavili sa však ľudia, ktorí mu chcú právne pomôcť, keďže mu merali znova IQ, no tentokrát to bolo pod dohľadom medzinárodnej organizácie Mensa.

Ako je to u Adely?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac