Prehovorila o inteligencii. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von o konkrétnej hodnote svojho IQ, číslo vás prekvapí

Inteligencia je pojem, ktorý fascinuje ľudí už desaťročia – od tajomných IQ testov až po legendárne osobnosti, o ktorých sa tradujú neuveriteľné výsledky. Keď sa teda známa moderátorka a mediálna osobnosť rozhodne otvorene hovoriť o svojej vlastnej miere inteligencie, okamžite to vzbudzuje pozornosť.
A presne takýto moment nedávno prišiel, keď Adela Vinczeová vo svojom projekte Adela trochu inak vyslovila a priznala konkrétne číslo, ktoré ju charakterizuje v tejto oblasti. Moderátorka, ktorá je dlhodobo jednou z najvýraznejších tvárí slovenskej obrazovky, sa presunula od tradičnej televíznej šou na online platformy, kde vedie spomínaný projekt. Práve v rámci tohto formátu sa nedávno dotkla aj témy IQ a vyšla s pravdou von o výsledku svojho testu.
Nesprávne namerané IQ
Do svojej relácie, s ktorou sa presunula na platformy Youtube a HeroHero, zvykne pozývať zaujímavých hostí, s ktorými vedie rozhovory, rezonujúce u ľudí ešte dlhé obdobie po skončení šou. Nedávno bol jedným z nich rómsky meteorológ a laik Nikolas Čikala, ktorý sa mnohým zdal povedomý.
Objavil sa totiž už v šou Vila Rozborila V siedmom nebi, kde dojal svojím príbehom nejedného diváka. Po narodení mu totiž zistili metabolickú diagnózu, čo obnášalo držanie prísnej diéty. Úrady zhodnotili, že to jeho rodičia nezvládnu, až nakoniec zakročila sociálka, ktorá im odobrala malého Nikolasa. Napokon skončil v detskom domove, v ktorom je zvykom kategorizovať deti podľa ich schopností.
Hoci si Nikolas nepamätá presne, kedy mu merali IQ, výsledok bol 47. „Potom nasledovala pečiatka nejakej nespôsobilosti ba priam až nesvojprávnosti,“ uviedla na pravú mieru Adela. Objavili sa však ľudia, ktorí mu chcú právne pomôcť, keďže mu merali znova IQ, no tentokrát to bolo pod dohľadom medzinárodnej organizácie Mensa.
