Prehovoril o odchode do dôchodku. Úprimné priznanie Kevina Costnera o plánoch a živote, ktoré mnohých prekvapí

Začiatkom tohto roku oslávil slávny herec 70 rokov a i napriek svojmu zrelému veku nestratil šarm. Stále má mnoho fanúšikov a pracuje na nových projektoch. A hoci by mnohí na jeho mieste spomalili, zdá sa, že on sa niečo také nechystá urobiť a má v tom jasno. Navyše, po dlhých rokoch kariéry sa vie obzrieť a zhodnotiť, čo všetko má za sebou a ako ho to v živote obohatilo.
Ak by hviezda filmového trháku Osobný strážca, kde sa blysol vedľa legendárnej speváčky Whitney Houston, zavesila herectvo na klinec, nastala by pohroma. Aspoň podľa jeho fanúšikov, ktorých má po celom svete a ktorí by ho aj naďalej chceli vídať na striebornom plátne. Prirodzene, že pri jeho vyššom veku, sa každému vynárajú v hlave otázky, čo bude ďalej a či plánuje odchod do dôchodku. Magazín People Kevina Costnera vyspovedal a zistil, ako to naozaj je.
Mal šťastie a život si užíval
Ako uviedol s istotou jeden z najžiadanejších mužov Hollywoodu, dôchodkom sa ani zďaleka nezaoberá. Nechce spomaliť a v blízkej budúcnosti neplánuje opustiť filmové vody. „Neuvažujem o odchode do dôchodku, jednoducho sa posuniem k ďalšej veci, ktorá podnieti moju predstavivosť,“ uviedol Kevin Costner, ktorý ďalej prezradil, že predstavivosť určuje, čo robí, nie šéf. „Podľa mňa sme každý iný a máme pred sebou rôzne cesty,“ pokračoval.
Hviezda filmu Robin Hood: Kráľ zboníkov taktiež priznala, že v živote mal veľké šťastie. „Rád by som si myslel, že som si všetko vydrel sám, ale nie každý môže žiť podľa rovnakého vzoru,“ poznamenal umelec, ktorý nemá žiadny zoznam prianí, ktorý by si chcel splniť.
„Nemám takéto veci. Mám síce nejaký zoznam, ale tak by som ho nenazval. Moje oči a nadšenie sú však určite otvorené dokorán. Život som si užíval, aj to predstavovanie si, čo všetko môžem robiť, čím sa môžem stať a čo má zmysel. Nielen pre mňa, ale aj pre ostatných,“ dodal Kevin Costner, ktorý si zároveň uvedomuje, že ide o čas. „Je to pretek v snahe stihnúť všetko,“ uviedol na záver.
