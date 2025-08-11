Prehovoril o odchode do dôchodku. Úprimné priznanie Kevina Costnera o plánoch a živote, ktoré mnohých prekvapí

Foto: SITA

Jana Petrejová
Prezradil, čo má v úmysle v blízkej budúcnosti.

Začiatkom tohto roku oslávil slávny herec 70 rokov a i napriek svojmu zrelému veku nestratil šarm. Stále má mnoho fanúšikov a pracuje na nových projektoch. A hoci by mnohí na jeho mieste spomalili, zdá sa, že on sa niečo také nechystá urobiť a má v tom jasno. Navyše, po dlhých rokoch kariéry sa vie obzrieť a zhodnotiť, čo všetko má za sebou a ako ho to v živote obohatilo. 

Ak by hviezda filmového trháku Osobný strážca, kde sa blysol vedľa legendárnej speváčky Whitney Houston, zavesila herectvo na klinec, nastala by pohroma. Aspoň podľa jeho fanúšikov, ktorých má po celom svete a ktorí by ho aj naďalej chceli vídať na striebornom plátne. Prirodzene, že pri jeho vyššom veku, sa každému vynárajú v hlave otázky, čo bude ďalej a či plánuje odchod do dôchodku. Magazín People Kevina Costnera vyspovedal a zistil, ako to naozaj je.

Foto: MovieStillDB

Mal šťastie a život si užíval

Ako uviedol s istotou jeden z najžiadanejších mužov Hollywoodu, dôchodkom sa ani zďaleka nezaoberá. Nechce spomaliť a v blízkej budúcnosti neplánuje opustiť filmové vody. „Neuvažujem o odchode do dôchodku, jednoducho sa posuniem k ďalšej veci, ktorá podnieti moju predstavivosť,“ uviedol Kevin Costner, ktorý ďalej prezradil, že predstavivosť určuje, čo robí, nie šéf. „Podľa mňa sme každý iný a máme pred sebou rôzne cesty,“ pokračoval.

Hviezda filmu Robin Hood: Kráľ zboníkov taktiež priznala, že v živote mal veľké šťastie. „Rád by som si myslel, že som si všetko vydrel sám, ale nie každý môže žiť podľa rovnakého vzoru,“ poznamenal umelec, ktorý nemá žiadny zoznam prianí, ktorý by si chcel splniť.

Foto: SITA

„Nemám takéto veci. Mám síce nejaký zoznam, ale tak by som ho nenazval. Moje oči a nadšenie sú však určite otvorené dokorán. Život som si užíval, aj to predstavovanie si, čo všetko môžem robiť, čím sa môžem stať a čo má zmysel. Nielen pre mňa, ale aj pre ostatných,“ dodal Kevin Costner, ktorý si zároveň uvedomuje, že ide o čas. „Je to pretek v snahe stihnúť všetko,“ uviedol na záver.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budete mať pocit, že vidíte dvojmo. Tieto celebrity sa na seba tak podobajú, že rozlíšiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac