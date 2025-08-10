Budete mať pocit, že vidíte dvojmo. Tieto celebrity sa na seba tak podobajú, že rozlíšiť ich zvládne len profík

Hovorí sa, že každý z nás má niekde na svete jedno dvojča. Aj keď nie je isté, či ide o pravdu, výnimkou nie sú ani známe osobnosti, u ktorých si podobnosť s niekým iným človek obzvlášť všimne, keďže sú stále na očiach verejnosti. Zaujímavý na tom je fakt, že možno nájsť dve osoby z rovnakého fachu, pri ktorých by človek povedal, že ide o súrodencov.
Nemajú rovnakú rodinu, a napriek tomu na prvý pohľad vyzerajú ako dvojníci. Pripravte sa na to, že si pri prezeraní nasledujúcich fotografií budete niekoľkokrát pretierať oči. Miestami nadobudnete pocit, ako keby ste sa pozerali ne jednu a tú istú osobu. Ich podobnosť je až zarážajúca. Ktoré celebrity majú v šoubiznise svojich dvojníkov podľa BuzzFeed?
Helen Hunt a Jodie Foster
V roku 1994 sa Helen Hunt zúčastnila relácie Late Show s Davidom Lettermanom, ako informoval portál Entertainment Weekly. Moderátorovi povedala, aká je rada, že ju konečne uznávajú za to, aká je a nie preto, že sa okrem iného podobá na Jodie Foster. „V supermarkete si ma chlap prezeral a povedal s istotou v hlase, že som Jodie Foster. Hoci som namietala, stál si za svojím,“ opísala Helen nezvyčajnú situáciu, ktorú zažila.
Navyše, v „tweete“ z roku 2016, ktorý bol neskôr vymazaný, Helen napísala: „Objednala som si drink v jednej kaviarni a spýtala som sa baristky, či chce moje meno. Žmurkla na mňa a povedala: Vieme o tebe, Jodie Foster.“
