Pre postavu Terezy spravila v živote zásadnú zmenu. Herečka z Dunaja priznala, s čím musela skoncovať

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Už sú to dva roky, odkedy tomu dala zbohom. 

Nedávno sa konal krst knihy k seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorý sprevádzala a moderovala Barbora Chlebcová. Na chvíľu si tak odskočila z pľacu na príjemné podujatie, a zároveň prezradila niečo o sebe a svojskej Tereze, ktorú stvárňuje v dobovom seriáli.

Do spomínanej knihy prispela tiež samotná herečka, ktorá dostala za úlohu odpovedať na vyše 100 otázok. Niektoré z nich boli použité v unikátnej publikácii, ktorá otvára dvere do zákulisia tvorby seriálu. „Písala som aj o tom, čo akoby so mnou tak najviac zarezonovalo, ktoré scény boli pre mňa najťažšie, ako sa nakrúca s Filipom Tůmom, všeličo tam je,“ usmiala sa Barbora Chlebcová v rozhovore pre Markízu.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Je to hnusná postava, ale hrala sa mu dobre. Herec z Dunaja prehovoril o chladnom Adamovi a priznal, čo prinesie do deja
2.
Stále má čo ponúknuť. Scenáristka Dunaja odhalila, kam smeruje seriál a s ktorými postavami môžu diváci rátať i naďalej
3.
Prezradila ako vznikla kniha o Dunaji. Evita Twardzik nechala nahliadnuť divákov za oponu tvorby a priznala jednu vec
Zobraziť všetky články (267)

Čo urobila pre svoju rolu?

Ako ďalej uviedla, vždy sa veľmi teší z toho, keď sa stretne na ulici s ľuďmi, ktorí jej povedia, že je oveľa milšia než Tereza. „Chvalabohu. Keby to tak nebolo, tak asi by som bola trochu smutná,“ dodala umelkyňa, podľa ktorej každý má vo svojom okolí aspoň jednu Terezu, teda osobu, ktorá sa správa ako ona. „Myslím si, že každý má niekoho, kto sa tak rád stará do našich životov a rád všetko komentuje a myslí si, že má patent na všetko a je aj možno veľmi tunelovo vidiaci a chýba mu súcit, asertivita a empatia,“ objasnila Barbora.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Herečka prišla do Dunaja až po niekoľkých sériách. Doteraz si veľmi dobre spomína na to, keď ju oslovili s ponukou. „Pamätám si úplne presne, keď mi zavolali. Viem, že vtedy som mala ešte odfarbené vlasy. Odvtedy si vlasy nefarbím. Už sú to dva roky, čo si nefarbím vlasy pre postavu Terezy,” prekvapila herečka s pikantériou.

Na začiatku bola parochňa

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac