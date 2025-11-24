Pre postavu Terezy spravila v živote zásadnú zmenu. Herečka z Dunaja priznala, s čím musela skoncovať

Nedávno sa konal krst knihy k seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorý sprevádzala a moderovala Barbora Chlebcová. Na chvíľu si tak odskočila z pľacu na príjemné podujatie, a zároveň prezradila niečo o sebe a svojskej Tereze, ktorú stvárňuje v dobovom seriáli.
Do spomínanej knihy prispela tiež samotná herečka, ktorá dostala za úlohu odpovedať na vyše 100 otázok. Niektoré z nich boli použité v unikátnej publikácii, ktorá otvára dvere do zákulisia tvorby seriálu. „Písala som aj o tom, čo akoby so mnou tak najviac zarezonovalo, ktoré scény boli pre mňa najťažšie, ako sa nakrúca s Filipom Tůmom, všeličo tam je,“ usmiala sa Barbora Chlebcová v rozhovore pre Markízu.
Čo urobila pre svoju rolu?
Ako ďalej uviedla, vždy sa veľmi teší z toho, keď sa stretne na ulici s ľuďmi, ktorí jej povedia, že je oveľa milšia než Tereza. „Chvalabohu. Keby to tak nebolo, tak asi by som bola trochu smutná,“ dodala umelkyňa, podľa ktorej každý má vo svojom okolí aspoň jednu Terezu, teda osobu, ktorá sa správa ako ona. „Myslím si, že každý má niekoho, kto sa tak rád stará do našich životov a rád všetko komentuje a myslí si, že má patent na všetko a je aj možno veľmi tunelovo vidiaci a chýba mu súcit, asertivita a empatia,“ objasnila Barbora.
Herečka prišla do Dunaja až po niekoľkých sériách. Doteraz si veľmi dobre spomína na to, keď ju oslovili s ponukou. „Pamätám si úplne presne, keď mi zavolali. Viem, že vtedy som mala ešte odfarbené vlasy. Odvtedy si vlasy nefarbím. Už sú to dva roky, čo si nefarbím vlasy pre postavu Terezy,” prekvapila herečka s pikantériou.
