Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Máme pre vás skvelý tip na výlet.

Počas našej jesennej dovolenky vo Švajčiarsku sme objavili klenot, ktorý nás zaujal nielen výhľadmi ako z pohľadnice, ale aj svojou bohatou históriou. Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe, preskúmali čarovné uličky Starého Mesta a na vlastnej koži zažili, prečo je miestne múzeum dopravy považované za jedno z najlepších v celej krajine.

Pred pár dňami sme zavítali do švajčiarskeho mesta Luzern, ktoré si okamžite získalo našu pozornosť nielen svojou krásnou polohou medzi priezračným jazerom a veľkolepými horami, ale aj zachovaným historickým jadrom. Je obľúbenou turistickou destináciou už od roku 1840 a jeho čaru dokonca podľahli Goethe, kráľovná Viktória či Richard Wagner.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Jedinečná slovenská novinka láka prvých návštevníkov. Je zahalená rúškom tajomstva, tu ju objavíte
2.
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
3.
V centre sa ubytujete za 32 eur: Navštívili sme nádherné miesto. Nikdy ste o ňom nepočuli, túto jeseň ho nesmiete vynechať
Zobraziť všetky články (76)

Toto okúzľujúce mesto leží pri výtoku rieky Reuss z Luzernského jazera, na strategickej severojužnej dopravnej tepne medzi Alpami a Švajčiarskou plošinou. Rozdeľuje sa na Staré a Nové Mesto, ktoré sú prepojené viacerými mostami. Často je označované ako najdôležitejšie mesto centrálneho Švajčiarska. Dalo by sa tiež povedať, že s krásnym jazerom a horskou panorámou v pozadí je zosobnením Švajčiarska.

Prechádzali sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe

Už prvý pohľad na centrum potvrdzuje, že ide o miesto s dlhou históriou, ktoré si však zachovalo svoje čaro. Naše prvé kroky tak viedli do srdca mesta – do starého centra, kde na nás okamžite dýchla atmosféra histórie. Uličky lemované farebnými, starobylými domami pripomínali kulisu stredovekého filmu.

Svet akoby spomalil, keď sme sa prechádzali po nábreží rieky Reuss, dýchali čistý horský vzduch a počúvali špliechanie vody. Pri moste je rieka poriadne rozbúrená a údajne ju niekedy splavujú aj surferi.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Prechádzali sme cez Kaplnkový most (Kapellbrücke), ktorý je najstarším krytým dreveným mostom v Európe a zároveň ikonou celého Luzernu, čo potvrdzuje, že na väčšine fotografií z mesta uvidíte práve tento most. Je dlhý až 170 metrov, ozdobený nádhernými maľbami a bol postavený pred takmer 700 rokmi.

V jeho strede sa týči 43 metrov vysoká Vodárenská veža (Wasserturm), ktorá kedysi slúžila ako archív, väznica a mučiareň, jej steny by tak vedeli rozprávať drsné príbehy dávnych čias. Dokonca je staršia ako samotný most. Hoci bol most po požiari v roku 1993 celý obnovený, stále pôsobí autenticky.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Ponad rieku Reuss vedie aj ďalší historický most – Spreuerov most (Spreuerbrücke), ktorý ponúka zaujímavý pohľad na mesto a tiež originálne stropné maľby. Po prechádzke mostami sme zamierili do úzkych uličiek Starého Mesta. Domy so zdobenými fasádami, malé obchodíky, kaviarne a fontány vytvárali príjemnú atmosféru.

Priamo z centra sa môžete prejsť k jazeru, ktoré je hlavným prírodným lákadlom mesta. Pohľad na pokojnú hladinu Luzernského jazera s horským masívom Pilatus v pozadí je ako z reklamy na Švajčiarsko. Popri jazere vedie upravená promenáda, kde si môžete len tak sadnúť na lavičku a pozorovať lode.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

V múzeu dopravy by sme dokázali stráviť celý deň

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako vyzerá Múzeum dopravy v Luzerne;
  • čo všetko môžete v múzeu vidieť;
  • koľko sme zaplatili za vstupné;
  • či sa nám v múzeu páčilo;
  • čo všetko môžete v Luzerne zažiť;
  • či vám odporúčame navštíviť Luzern.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac