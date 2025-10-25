Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát

Počas našej jesennej dovolenky vo Švajčiarsku sme objavili klenot, ktorý nás zaujal nielen výhľadmi ako z pohľadnice, ale aj svojou bohatou históriou. Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe, preskúmali čarovné uličky Starého Mesta a na vlastnej koži zažili, prečo je miestne múzeum dopravy považované za jedno z najlepších v celej krajine.
Pred pár dňami sme zavítali do švajčiarskeho mesta Luzern, ktoré si okamžite získalo našu pozornosť nielen svojou krásnou polohou medzi priezračným jazerom a veľkolepými horami, ale aj zachovaným historickým jadrom. Je obľúbenou turistickou destináciou už od roku 1840 a jeho čaru dokonca podľahli Goethe, kráľovná Viktória či Richard Wagner.
Toto okúzľujúce mesto leží pri výtoku rieky Reuss z Luzernského jazera, na strategickej severojužnej dopravnej tepne medzi Alpami a Švajčiarskou plošinou. Rozdeľuje sa na Staré a Nové Mesto, ktoré sú prepojené viacerými mostami. Často je označované ako najdôležitejšie mesto centrálneho Švajčiarska. Dalo by sa tiež povedať, že s krásnym jazerom a horskou panorámou v pozadí je zosobnením Švajčiarska.
Prechádzali sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe
Už prvý pohľad na centrum potvrdzuje, že ide o miesto s dlhou históriou, ktoré si však zachovalo svoje čaro. Naše prvé kroky tak viedli do srdca mesta – do starého centra, kde na nás okamžite dýchla atmosféra histórie. Uličky lemované farebnými, starobylými domami pripomínali kulisu stredovekého filmu.
Svet akoby spomalil, keď sme sa prechádzali po nábreží rieky Reuss, dýchali čistý horský vzduch a počúvali špliechanie vody. Pri moste je rieka poriadne rozbúrená a údajne ju niekedy splavujú aj surferi.
Prechádzali sme cez Kaplnkový most (Kapellbrücke), ktorý je najstarším krytým dreveným mostom v Európe a zároveň ikonou celého Luzernu, čo potvrdzuje, že na väčšine fotografií z mesta uvidíte práve tento most. Je dlhý až 170 metrov, ozdobený nádhernými maľbami a bol postavený pred takmer 700 rokmi.
V jeho strede sa týči 43 metrov vysoká Vodárenská veža (Wasserturm), ktorá kedysi slúžila ako archív, väznica a mučiareň, jej steny by tak vedeli rozprávať drsné príbehy dávnych čias. Dokonca je staršia ako samotný most. Hoci bol most po požiari v roku 1993 celý obnovený, stále pôsobí autenticky.
Ponad rieku Reuss vedie aj ďalší historický most – Spreuerov most (Spreuerbrücke), ktorý ponúka zaujímavý pohľad na mesto a tiež originálne stropné maľby. Po prechádzke mostami sme zamierili do úzkych uličiek Starého Mesta. Domy so zdobenými fasádami, malé obchodíky, kaviarne a fontány vytvárali príjemnú atmosféru.
Priamo z centra sa môžete prejsť k jazeru, ktoré je hlavným prírodným lákadlom mesta. Pohľad na pokojnú hladinu Luzernského jazera s horským masívom Pilatus v pozadí je ako z reklamy na Švajčiarsko. Popri jazere vedie upravená promenáda, kde si môžete len tak sadnúť na lavičku a pozorovať lode.
V múzeu dopravy by sme dokázali stráviť celý deň
