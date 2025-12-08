Pozrite si nový oddychový film: Diváci Netflixu si ho absolútne zamilovali. Je hitom vo viac ako 80 krajinách

Záznam zo snímky My Secret Santa, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Vianoce
Vianočný romantický príbeh, ktorý vám navodí sviatočnú atmosféru.

Uvarte si teplé kakao, zabaľte sa do deky a pozrite si nový vianočný film, pri ktorom si určite dobre oddýchnete. Má známe herecké obsadenie a pohodový dej. 

Ak hľadáte sviatočnú komédiu so štipkou romantiky a s poriadnou dávkou vianočného čara, My Secret Santa je presne to, čo potrebujete. Snímka mala premiéru na Netflixe len pred pár dňami a okamžite sa stala obrovským hitom vo viac ako 80 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Známe herecké obsadenie

Príbeh sleduje slobodnú matku, ktorá zúfalo hľadá spôsob, ako svojej dcére splniť sen – študovať na snoubordovej škole. Keď sa v lyžiarskom stredisku objaví ponuka na prácu Santa Clausa, ktorá by jej tento sen mohla pomôcť splniť, rozhodne sa riskovať. Prezlečie sa za staršieho muža a začne rozdávať sviatočnú radosť v prestrojení.

Všetko ide podľa plánu, až kým ju nezačne manažérka strediska podozrievať, že s týmto Santom niečo nie je v poriadku. Situácia sa ešte viac zamotá, keď sa hrdinka zamiluje do majiteľovho sympatického syna, ktorý netuší, kto sa skrýva pod bradou a červeným kabátom.

Záznam zo snímky My Secret Santa, foto: Netflix

V hlavných úlohách sa predstavili Alexandra Breckenridge, ktorú môžete poznať zo známeho seriálu Virgin RiverRyan Eggold, ktorý zas zahviezdil v seriáli New Amsterdam.

Spríjemní predvianočné obdobie

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci síce udelili hodnotenie len 51 % a na IMDb 5,8/10, ale označujú ho za typickú vianočnú klasiku, ktorá spríjemní predvianočné obdobie a určite si pri jej pozeraní oddýchnete.

