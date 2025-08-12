Televízia odhalila prvé informácie o 17. sérii Farmy: Mieri tam aj kontroverzná Miška, to však nie je všetko

Dana Kleinová
Farma
Nová kapitola farmárskeho zápolenia sa začne písať už v pondelok 1. septembra 2025 o 21.30 h, alebo v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu na Voyo.

Televízia Markíza prináša túto jeseň na obrazovky už 17. sériu najúspešnejšej reality šou Farma, ktorá sa tentoraz ponesie v znamení veľkej záhady, chýbať nebudú atraktívne novinky a nečakané zvraty. Nová kapitola farmárskeho zápolenia odštartuje už v pondelok 1. septembra 2025 o 21.30 h, alebo v exkluzívnom 24-hodinovom predstihu na Voyo.

„Znie to až neuveriteľne, ale v rámci tohtoročnej jesennej programovej štruktúry uvedieme už 17. sériu Farmy – najobľúbenejšej a najdlhšie vysielanej reality šou na slovenskom televíznom trhu. Sme nesmierne radi, že Farma má stále veľké množstvo divákov a diváčok, ktorí sa každú sezónu tešia na svoj obľúbený formát obohatený o prekvapujúce novinky. Tento rok prináša Farma originálny príbeh a bude plná záhad, nových pravidiel, nečakaných zvratov aj silných emócií,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Farma: Prekliate dedičstvo

Dianie tohtoročnej série reality šou sa bude niesť v duchu veľkej záhady. Pôvodný majiteľ statku, farmár s dušou dobrodruha a cestovateľa, zanechal hráčom testament a farmu plnú nečakaných nástrah, náročných výziev a úplne nových pravidiel. Odhodlaní súťažiaci tak hneď v úvode svojho pobytu zažijú prvé veľké prekvapenie – nie všetci totiž začnú na rovnakej štartovacej čiare. Kým časť súťažiacich sa môže pred dažďom a vetrom skryť pod strechou a užiť si pohodlie vlastnej postele, iní budú musieť za každého počasia prespávať vonku pri hlasných zvukoch domácich aj exotických zvierat.

A to nie je všetko! Jednému z hráčov testament zanechal aj tajomný amulet. S ním farmár získa nielen skratku do vytúženého finále, ale aj moc rozhodovať o osude ostatných. Jeho držiteľ sa však nesmie prezradiť. Veľká zodpovednosť sa tak môže zmeniť na prekliatie a vysnívaná finančná výhra môže byť ďalej, než sa zdá.

Miška z Ruže mieri na Farmu

