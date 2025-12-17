Požiar v Malackách: Na ulici Oslobodenia horí hala na plasty, hasiči sú na mieste a bojujú s ohňom

Hasiči aktuálne zasahujú v Malackách pri požiari haly na recykláciu plastov. Z miesta zásahu nehlásia zranených ani obete. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
Nie sú nahlásené žiadne zranené osoby
„O 15.34 h bol nahlásený požiar haly na recykláciu plastov na ulici Oslobodenia v Malackách. Zasahujúci hasiči pracujú na likvidácii požiaru. Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ uviedlo operačné stredisko.
