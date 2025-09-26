Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka po hlasovaní

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Novelu ústavy podporili okrem koaličných poslancov aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za novelu hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Koniec akejkoľvek spolupráce
Rázne vyhlásenie predsedu PS Michala Šimečku prišlo do pár minút. Okamžite vylúčil akúkoľvek ďalšiu spoluprácu s Hnutím Slovensko.
„Po tomto hanebnom hlasovaní prešla novela ústavy, ktorá ublíži ľuďom na Slovensku,“ povedal Šimečka. „Z večera do rána sa poklonili Ficovi,“ povedal líder PS s tým, že Matovičovi poslanci pomohli mafii.
Matovičových poslancov kritizuje aj SaS. „Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Igorovi Matovičovi nemôžete veriť,“ povedal predseda strany Gröhling. Nevidí už žiadnu možnosť, aby strany s Hnutím Slovensko spolupracovali.
