Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka po hlasovaní

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Hnutie Slovensko stratilo akúkoľvek možnosť spolupráce s opozičnými stranami.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.

Novelu ústavy podporili okrem koaličných poslancov aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za novelu hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.

Koniec akejkoľvek spolupráce

Rázne vyhlásenie predsedu PS Michala Šimečku prišlo do pár minút. Okamžite vylúčil akúkoľvek ďalšiu spoluprácu s Hnutím Slovensko.

„Po tomto hanebnom hlasovaní prešla novela ústavy, ktorá ublíži ľuďom na Slovensku,“ povedal Šimečka. „Z večera do rána sa poklonili Ficovi,“ povedal líder PS s tým, že Matovičovi poslanci pomohli mafii.

Matovičových poslancov kritizuje aj SaS. „Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Igorovi Matovičovi nemôžete veriť,“ povedal predseda strany Gröhling. Nevidí už žiadnu možnosť, aby strany s Hnutím Slovensko spolupracovali.

Práve sa stalo: Parlament schválil novelu ústavy. Za bolo 90 poslancov

