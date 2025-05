Používate ju denne, no môže vám uškodiť: Vo viacerých kozmetických produktoch objavili nebezpečnú látku, pozrite si prehľad

Voňavá, lesklá, lákavá. Kozmetika, ktorú denne používame, často vyzerá nevinne, no v skutočnosti môže skrývať látky, ktoré by ste si na pokožku nikdy dobrovoľne nenaniesli. Európski hygienici varujú pred niekoľkými produktmi, ktoré obsahujú chemikáliu schopnú poškodiť nielen vašu pokožku, ale aj plod v prípade tehotenstva a dokonca aj celý reprodukčný systém.

Podľa informácií zverejnených na webe Európskej komisie v rámci systému Rapex Safety Gate sa v niektorých kozmetických výrobkoch nachádza látka s komplikovaným názvom 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd, známa aj pod skratkou BMHCA.

Hoci názov znie ako z učebnice chémie, ide o kozmetickú prísadu, ktorú odborníci spájajú so závažnými zdravotnými rizikami. Môže spôsobovať senzibilizáciu kože, teda zvýšenú precitlivenosť na bežné podnety, a zároveň má vplyv na plodnosť a aj vývoj nenarodeného dieťaťa.

Bežné značky, nečakané riziko

Zoznam nebezpečných produktov nie je krátky a najnovšie zahŕňa aj značky, ktoré ľudia bežne používajú a dôverujú im. Medzi sporné prípravky patrí napríklad farba na vlasy Schwarzkopf Palette, sprchový gél Coffee Love z radu Palmolive Gourmet, maska na vlasy od značky Syoss či sprchové gély Cool Maracuja a In Action od B.U.

Do zoznamu sa dostala aj toaletná voda get ready! for her od Adidasu. Práve tieto produkty boli vyhodnotené ako rizikové, keďže obsahujú spomínanú zakázanú látku, ktorá by sa podľa európskych nariadení už od marca 2022 v kozmetike vôbec nemala objavovať.

Čo robiť, ak máš podozrivý produkt doma

Ak máte doma niektorý z uvedených výrobkov, odborníci odporúčajú, aby ste ho čo najskôr prestali používať. Riziko nemusí byť okamžité, no pri opakovanom používaní môže narásť. Aj preto je dôležité venovať pozornosť zloženiu výrobkov, ktoré si kupujete, a vyhýbať sa tým, ktoré obsahujú problematické chemikálie.

Vaše zdravie si zaslúži viac ako iba pekný obal a príjemnú vôňu. V prípade akýchkoľvek pochybností si môžete overiť bezpečnosť konkrétneho produktu priamo v databáze Rapex alebo na stránkach Európskej komisie.