Vinczeho posledné Televízne noviny sa mali vysielať oneskorene. Markíza sa vraj bála, aby nenastal “Kovačič 2”

Televízne noviny na Markíze, v ktorých Viktor Vincze moderoval naposledy, sa mali vysielať účelovo skôr.

Vincze to povedal v rozhovore pre Denník N, v ktorom uviedol, že z Prahy prišiel pokyn na vysielanie s trojminútovým oneskorením. Podľa neho preto, aby nenastal „Kovačič 2“. „Prakticky to vyzeralo tak, že Televízne noviny sme začali zo štúdia vysielať už o 18:57, no diváci ich videli až v riadnom čase,“ uviedol.

Jeho bývalý kolega a predseda výboru odborov Markíza Michal Kovačič skončil v televízii minulý rok po tom, ako údajne „zneužil vysielací čas na prezentáciu vlastných názorov“. Kovačič vtedy prehovoril o nátlaku od vedenia TV Markíza a upozorňoval aj na orbanizáciu slovenských médií.

TV Markíza sme požiadali o vyjadrenie, správu budeme aktualizovať.