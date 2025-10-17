Potrebovala čas a priestor. Zúfalá prosba princeznej Diany, ktorá sa pokúsila oslobodiť od života v zlatej klietke

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Kráľovská rodina
Nechcela byť uctievaná, len pochopená. A práve preto si ju svet pamätá dodnes.

V decembri 1993 sa princezná Diana postavila pred svet s prejavom, ktorý odhalil jej bolesť aj odvahu. V očiach mala slzy, no v hlase rozhodnosť – po rokoch pod drobnohľadom kráľovskej rodiny konečne prehovorila ako žena, ktorá sa rozhodla získať späť svoj život.

Ako uviedol magazín Royal Insider, odborník na reč tela Darren Stanton analyzoval zábery z tohto prejavu a tvrdí, že Diana vtedy prežívala „hlboké utrpenie“. Na pódiu sa snažila pôsobiť pokojne, no jej oči a gestá prezrádzali obrovské vnútorné napätie.

Slová zúfalstva aj sily

Darren Stanton pre Coffee Friend uviedol: „Ide o veľmi silný a inšpiratívny záznam, skôr o zúfalú prosbu než o žiadosť. Z jej reči tela a výrazov tváre je jasné, že prežíva extrémne duševné trápenie a hlboký smútok. Väčšina prejavu bola formulovaná v minulom čase, takže už vtedy mala jasné a vedomé rozhodnutie, že sa stiahne z verejného života, ak nie úplne, tak aspoň na nejaký čas, aby si oddýchla od kamier.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Princess Diana (@dianaforeverremembered)


Dianin prejav bol prejavom úprimnosti, aký sa od členov kráľovskej rodiny dovtedy neočakával. Za formálnymi slovami sa skrývalo tiché priznanie, že aj princezná potrebuje dýchať, že aj ona túži po obyčajnom pokoji.

Charlesa nespomenula ani raz

