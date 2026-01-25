Ponuka z Washingtonu je na stole: Slovensko môže vstúpiť do Rady mieru, Blanár však musí vyriešiť zásadnú otázku

Foto: TASR/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
TASR
Rada mieru Donalda Trumpa sa rozširuje, Slovensko patrí medzi oslovené krajiny.

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Dodal, že rezort diplomacie v súčasnosti ponuku vyhodnocuje.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. „Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru už v utorok tento týždeň,“ uviedol Blanár. Doplnil, že ministerstvo momentálne „vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami“.

Blanár hovorí o mierových iniciatívach USA

„Vítame akúkoľvek mierovú iniciatívu, ktorá dokáže priniesť reálne výsledky, ako sa to americkej administratíve pod vedením Donalda Trumpa podarilo napríklad medzi Arménskom a Azerbajdžanom, mierovým plánom v Pásme Gazy či pri aktuálne prebiehajúcich rokovaniach medzi ukrajinskou a ruskou stranou,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Trump založil Radu mieru podpisom jej charty vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, pričom z EÚ sú zatiaľ jej jedinými členmi Maďarsko a Bulharsko. Medzi ďalšími signatármi sú napríklad Argentína, Izrael či Saudská Arábia.

Pôvodný zámer a výhrady Španielska

Trump pôvodne navrhol novú radu s tým, že by dohliadala na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Neskôr prezident USA naznačil, že jej ciele by sa mohli rozšíriť aj na riešenie konfliktov a kríz po celom svete, a nielen v Pásme Gazy. Španielsky premiér Sanchéz v tejto súvislosti poukázal na to, že Trump do Rady mieru nezahrnul Palestínsku samosprávu. Pozvanie odmietol.

