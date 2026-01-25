Ponuka z Washingtonu je na stole: Slovensko môže vstúpiť do Rady mieru, Blanár však musí vyriešiť zásadnú otázku

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Dodal, že rezort diplomacie v súčasnosti ponuku vyhodnocuje.
TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. „Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru už v utorok tento týždeň,“ uviedol Blanár. Doplnil, že ministerstvo momentálne „vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami“.
Blanár hovorí o mierových iniciatívach USA
„Vítame akúkoľvek mierovú iniciatívu, ktorá dokáže priniesť reálne výsledky, ako sa to americkej administratíve pod vedením Donalda Trumpa podarilo napríklad medzi Arménskom a Azerbajdžanom, mierovým plánom v Pásme Gazy či pri aktuálne prebiehajúcich rokovaniach medzi ukrajinskou a ruskou stranou,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.
Trump založil Radu mieru podpisom jej charty vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, pričom z EÚ sú zatiaľ jej jedinými členmi Maďarsko a Bulharsko. Medzi ďalšími signatármi sú napríklad Argentína, Izrael či Saudská Arábia.
Pôvodný zámer a výhrady Španielska
Trump pôvodne navrhol novú radu s tým, že by dohliadala na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Neskôr prezident USA naznačil, že jej ciele by sa mohli rozšíriť aj na riešenie konfliktov a kríz po celom svete, a nielen v Pásme Gazy. Španielsky premiér Sanchéz v tejto súvislosti poukázal na to, že Trump do Rady mieru nezahrnul Palestínsku samosprávu. Pozvanie odmietol.
