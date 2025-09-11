Poľsko reaguje na hrozbu: Výrazne obmedzuje svoj vzdušný priestor. V noci platí úplný zákaz, cez deň len s povolením

Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky (PAŽP) vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou.
Zónu s označením EP R129 zaviedlo ministerstvo infraštruktúry na základe požiadavky ozbrojených síl z dôvodov štátnej bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Výškové a územné obmedzenia
Obmedzenia sa týkajú priestoru do výšky troch kilometrov a v závislosti od konkrétneho miesta do vzdialenosti 26 až 46 kilometrov od hraníc. Podľa PAŽP v noci platí úplný zákaz letov s výnimkou vojenských strojov, pričom pre civilné drony je zákaz celodenný.
Cez deň sú povolené iba lety lietadiel vybavených rádiom a transpondérom, ktoré sú riadne ohlásené a udržiavajú spojenie s riadiacimi orgánmi. Povolenie sa môže po koordinácii udeliť aj pre lety záchrannej služby alebo v prípade núdzových situácií.
Porušenie leteckého práva
Agentúra zároveň pripomenula, že vstup lietadiel nespĺňajúcich stanovené kritériá do aktívnej zóny sa považuje za porušenie leteckého práva. Obmedzenia boli zavedené krátko po tom, ako v noci na stredu počas ruských dronových útokov na Ukrajinu viacero bezpilotných lietadiel narušilo poľský vzdušný priestor.
