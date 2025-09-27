Policajti riešili bizarný problém: Na trenčianskom sídlisku odchytávali pytóna, nikto sa ho nechcel ujať

Ilustračná foto: Nstiller, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Pytón bol podchladený.

Trenčianski mestskí policajti odchytili v piatok (26. 9.) na Liptovskej ulici na sídlisku Juh hada. Išlo o pytóna, ktorého sa dočasne ujal prevádzkar obchodu s potrebami pre chovateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.

„Mestských policajtov na tropického plaza v blízkosti garáží upozornil obyvateľ sídliska Juh. Hliadka ho odchytila a umiestnila do veľkej sklenej uzatváracej nádoby,“ uviedla Ságová. Mestskí policajti podľa nej kontaktovali Národnú zoologickú záhradu Bojnice, veterinárov i ochranárov, no nik sa ho z rôznych dôvodov neujal.

„Napokon sme sa spojili s prevádzkarom obchodu s potrebami pre chovateľov a ten prejavil ochotu sa o hada aspoň dočasne postarať a nájsť mu náhradný domov. Samozrejme, ak sa k hadovi neprihlási jeho majiteľ,“ povedal náčelník Mestskej polície (MsP) Trenčín Peter Sedláček. Ešte pravdepodobne mladý pytón je podľa neho značne podchladený a v chovateľstve sa mu snažia pomôcť v teráriu výhrevným svetlom.

