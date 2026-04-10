Policajti prišli vypočúvať jeho 80-ročnú mamu, Ferenčák hovorí o zastrašovaní. V tom čase mal výsluch

Reprofoto: Facebook/Ján Ferenčák

Nina Malovcová
Poslanec hovorí o zastrašovaní, spomína praktiky ŠTB.

V čase, keď poslanec Ján Ferenčák sedel na výsluchu, mali podľa jeho slov policajti prísť k jeho 80-ročnej matke. Tvrdí, že ju chceli predviesť napriek jej vážnemu zdravotnému stavu aj tomu, že sám s políciou spolupracoval.

O priebehu udalostí informoval poslanec vo videu na sociálnej sieti Facebook. Uviedol, že počas výsluchu odpovedal na všetky otázky a svoje tvrdenia podložil dôkazmi. Obvinenie mu podľa jeho slov vznesené nebolo, pričom jeho advokát očakáva, že konanie by mohlo byť zrušené.

Policajti mali prísť k imobilnej seniorke

Najvážnejšie tvrdenia smerujú k zásahu, ktorý sa mal odohrať počas výsluchu. Podľa Ferenčáka prišli štyria policajti k jeho matke, ktorá je v pokročilom veku, má zdravotné komplikácie a je odkázaná na pomoc.

Pri nej bola opatrovateľka, ktorá odmietla, aby seniorka odišla bez sprievodu, keďže za ňu nesie zodpovednosť. Policajti mali následne z miesta odísť. „Počas výsluchu však minister Šutaj Eštok pristúpil k ešte zákernejšiemu kroku a poslal predvolať na výsluch moju 80-ročnú matku v 5. stupni odkázanosti, ktorá je o barlách a po dvoch operáciách srdca,“ uviedol Ferenčák. „Vedia, že som na výsluchu, vedia, že bez problémov spolupracujem, a aj tak pošlú zámerne štyroch policajtov predviesť 80-ročnú ženu?“ dodal.

Poslanec tento krok označil za zastrašovanie a prirovnal ho k praktikám bývalej Štátnej bezpečnosti. Tvrdí, že ide o zneužívanie právomocí zo strany polície.

Vyšetrovanie aj zaistené pozemky

Ferenčák vypovedal v dvoch prípadoch, v jednom ako podozrivý, v druhom ako svedok. Prokuratúra zároveň zaistila tri pozemky patriace jeho rodinnej firme. Prípad sa týka podozrení z prijímania úplatku a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Poslanec obvinenia odmieta a tvrdí, že časť majetku nadobudol od rodičov. Starostlivosť o matku podľa neho vyplývala z rodinných dohôd.

Poslanec v reakcii na situáciu ostro kritizuje ministra vnútra Matúš Šutaj Eštok a vyzýva na jeho odstúpenie. Tvrdí, že polícia je zneužívaná na politické účely. Polícia ani ministerstvo vnútra zatiaľ konkrétne tvrdenia verejne nekomentovali.

O vyjadrenie k situácii sme požiadali aj políciu, v prípade zaslania reakcie budeme článok aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čelíme novému problému, ktorý sa zrejme nedá zastaviť: Mliekari bijú na poplach, situácia sa zhoršuje…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac