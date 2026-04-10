Čelíme novému problému, ktorý sa zrejme nedá zastaviť: Mliekari bijú na poplach, situácia sa zhoršuje každým dňom

Nina Malovcová
TASR
Slovenské mliekarne varujú pred kolapsom.

Slovenské mliekarne upozorňujú na vážny vývoj v sektore spracovania mlieka. Dlhodobý pokles cien a rastúci tlak lacných dovozov zo zahraničia výrazne zhoršujú ich ekonomickú situáciu. Bez systémových riešení môže dôjsť k oslabeniu domáceho spracovateľského priemyslu, čo by malo následne vplyv aj na prvovýrobu a potravinovú sebestačnosť Slovenska.

Uviedol to pre TASR Martin Mellen, prezident Zväzu slovenských mliekarov (ZSM). Zdôraznil, že ceny mlieka a mliečnych výrobkov sú pod silným tlakom najmä v dôsledku prebytku produkcie v niektorých krajinách Európskej únie. Lacné zahraničné výrobky zaplavujú slovenský trh, čo vytvára tlak na domácich spracovateľov, ktorí musia týmto cenám konkurovať.

Tlak na farmy by bol likvidačný

„Slovenské mliekarne dnes čelia obrovskému tlaku zo strany trhu. Tento tlak však nemôže byť plne prenesený na chovateľov, pretože by to pre mnohé farmy znamenalo likvidačné dôsledky. V konečnom dôsledku by to ohrozilo aj samotný spracovateľský sektor,“ spresnil Mellen.

Upozornil, že spracovateľský priemysel preto v súčasnosti absorbuje významnú časť tohto tlaku. Aj preto dochádza k postupnému znižovaniu výkupných cien mlieka, nie k náhlym poklesom. „Výkupné ceny sa snažíme upravovať postupne. Práve týmto spôsobom tlmíme tlak trhu a zmierňujeme dosahy na chovateľov. Bez tohto prístupu by situácia v prvovýrobe bola ešte vážnejšia,“ doplnil Mellen.

Hrozí oslabenie domáceho spracovania

Podčiarkol, že pokles cien však zároveň výrazne zasahuje ekonomiku mliekarní. Tie čelia kombinácii nižších výnosov, silnej konkurencie zo zahraničia a rastúcim nákladom na výrobu, energie či logistiku. Ak bude tento trend pokračovať, môže dôjsť k oslabeniu alebo obmedzeniu domáceho spracovania mlieka. Takýto vývoj by následne negatívne ovplyvnil aj chovateľov dojníc, keďže by sa znížil dopyt po slovenskom surovom mlieku.

„Ak stratíme spracovateľské kapacity na Slovensku, stratíme aj schopnosť efektívne zhodnocovať domácu produkciu mlieka. To by viedlo k ešte väčšej závislosti od dovozu mliečnych výrobkov,“ upozornil Mellen. Poznamenal, že spracovanie mlieka je pritom kľúčovým článkom potravinového reťazca, ktorý zabezpečuje dostupnosť čerstvých a kvalitných slovenských výrobkov pre spotrebiteľov.

Slovenské mliekarne preto podľa Mellena apelujú na hľadanie riešení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor spracovania mlieka a ochrániť domácu produkciu. Podľa nich ide nielen o ekonomiku podnikov, ale aj o zachovanie funkčného potravinového systému a budúcnosť slovenského vidieka.

Zdražovanie nekončí: Ceny pohonných látok stúpajú, nafta aj benzín dosiahli nové maximá

Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

