Policajt sa chcel stretnúť so 14-ročným dievčaťom: Na mieste ho ale čakali „lovci pedofilov“

Policajt z Českej republiky je obvinený z pokusu o pohlavné zneužitie. Jeden trest pritom už dostal. Nie však od súdov, ale od „lovcov pedofilov“. Tí sa vydávali za štrnásťročné dievča s cieľom loviť sexuálnych predátorov. V tomto prípade sa im to podarilo.
Muž v správach otvorene navádzal na pohlavný styk a dohodol si osobné stretnutie s úmyslom uskutočniť sexuálny kontakt s maloletou. Namiesto dievčaťa ho však na dohodnutom mieste v lese čakala skupina ľudí, ktorí ho fyzicky napadli, ponížili a celý incident natočili ešte v roku 2024. Informoval o tom portál Novinky.
Nútili ho ostrihať si vlasy
Video z incidentu, ktoré sa na sociálnych sieťach objavilo v priebehu roka 2024, ukazuje maskovaných útočníkov, ako muža bijú, kopú, nútia ho odomknúť mobilný telefón, prezerajú si jeho konverzácie a pokúšajú sa mu ostrihať vlasy holiacim strojčekom. Na záberoch sa objavil aj policajtov služobný preukaz, čím bola jeho identita odhalená.
Obvinení sú aj lovci
Skupina “lovcov” si na sociálnych sieťach a zoznamkách vytvárala falošné profily maloletých dievčat, vylákala na schôdzky dospelých mužov a následne prišlo k fyzickým útokom a ponižovaniu. Muži si to pritom celé natáčali.
V súvislosti s touto skupinou čelí obžalobe 11 osôb (10 mužov a 1 žena, prevažne z Prahy), z ktorých osem bolo v čase skutku taktiež neplnoletých. Obvodný súd Praha 9 sa prípadom začal zaoberať v polovici februára 2026, pričom pojednávanie prebieha neverejne.
Prokurátorka pre väčšinu z nich navrhuje podmienečné tresty v rozpätí od jedného do dva a pol roka. V prípade jedného obžalovaného, ktorý mal podľa spisu zohrávať kľúčovú úlohu v skupine a podieľať sa na viacerých útokoch, žiada nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 15 mesiacov.
Skupina čelí obžalobe najmä z výtržníctva, ublíženia na zdraví, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a ďalších súvisiacich trestných činov. Podobné prípady boli pritom zaznamenané aj na Slovensku.
Nahlásiť chybu v článku