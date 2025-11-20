Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Foto: Facebook/Rudolf Olach

Martin Cucík
Rudolf Olach bojuje proti sexuálnym predátorom tým, že sa vydáva za maloleté dievča v online priestore a následne ich na dohodnutých stretnutiach osobne konfrontuje.

V posledných mesiacoch sa stal jednou z najvýraznejších postáv v boji proti sexuálnym predátorom na Slovensku. Stretnutia s nimi nahráva a zverejňuje na sociálnej sieti. Upozorňuje tým na nedostatočnú ochranu detí v online priestore.

Rudolf Olach práve preto spustil iniciatívu #STOPPDFL, v rámci ktorej presadzuje prísnejšie pravidlá pre sociálne siete aj vyššiu zodpovednosť samotných internetových platforiem. Doteraz absolvoval 15 stretnutí, na ktorých sa objavili muži presvedčení, že idú na „rande“ s trinásťročným dievčaťom. Väčšinou s vidinou toho, že sa na stretnutí odohrajú aj sexuálne aktivity.

V rozhovore hovorí o tom, ako prebiehajú stretnutia, s akými reakciami sa stretáva a prečo podľa neho situácia dosiahla kritický bod.

Niektorí by možno mohli namietať, že vaše metódy sú kontroverzné. Máte pocit, že nejakým spôsobom suplujete políciu? Aká je vaša motivácia?

Každý môže poukazovať na problém a pre mňa je toto problém, o ktorom každý vie, ale stále bolo okolo toho ticho a prakticky aj je. Nesuplujem nikoho prácu, ale robím si tú svoju. Keby boli na Slovensku policajne tímy zložené aspoň zo 4 ľudí v každom kraji, ktorí by sa týmto zaoberali, tak by sa prišlo na obrovské množstvo ľudí s hebefilnými sklonmi alebo pedofilnými sklonmi a garantujem vám, že by sa vyšetrovatelia nezastavili.

To je ale stále môj sekundárny cieľ. Moja jediná motivácia je reálne obmedziť deťom prístup na sociálne siete. Ničíme si nové generácie a ohrozujeme okrem iného aj ich psychické zdravie. Siete sme príliš pustili do našich svetov.

