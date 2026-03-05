Veľký zvrat v Ruži pre nevestu: Do šou pre nevestu prichádzajú dvaja noví ženísi. Zamiešajú Adriánovi karty

Frederika Lyžičiar
Ruža pre nevestu
V Ruži pre nevestu to bude poriadne zamotávajúce.

Štvrtá séria reality šou Ruže pre nevestu odštartovala a hneď v úvode priniesla viacero prekvapení. Okrem nových súťažiacich či zmien vo vysielaní sa diváci dočkali aj nečakaného zvratu, ktorý môže výrazne zamiešať kartami v boji o srdce ženícha Adriána.

Nová séria obľúbenej romantickej šou sa začala vo veľkom štýle a už prvá epizóda naznačila, že tento rok nebude mať Adrián situáciu vôbec jednoduchú. Ako uvádza Markíza, tentoraz totiž v šou nebude jediným mužom, čo môže jeho cestu za láskou poriadne skomplikovať. O priazeň dievčat tak nebude bojovať úplne sám.

Niekoľko zmien už na začiatku série

Štvrtá séria Ruže pre nevestu odštartovala vo veľkom štýle a hneď v úvode priniesla viacero prekvapení. Okrem toho, že Adrián musel jednej zo súťažiacich udeliť čiernu ružu, diváci si všimli aj to, že televízia najskôr predstavila len 14 ružičiek.


Neskôr sa však zostava rozšírila o ďalšie štyri účastníčkyChiaru, Mariku, Natáliu a Selinu. Novinkou je aj vysielanie: zatiaľ čo na Markíze pôjde dvojhodinová epizóda každý piatok večer, na VOYO budú dostupné dve hodinové epizódy v stredu a vo štvrtok.

Do deja vstupujú aj noví muži

