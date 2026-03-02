Poisťovne reagujú na chaos na letiskách: Ak ste uviazli, máme pre vás dobré správy

Eskalácia konfliktu na Blízkom východe ochromila leteckú dopravu a tisíce cestujúcich nechala uviaznutých mimo domova. Viaceré poisťovne zareagovali ústretovým krokom. Automaticky predlžujú cestovné poistenie klientom, ktorí sa pre zrušené či presunuté lety nemôžu vrátiť podľa plánu.
Zároveň však upozorňujú na prísne výluky a obmedzenia, ktoré s napätou bezpečnostnou situáciou súvisia. Uniqa v reakcii na vývoj v Iráne, Izraeli a ďalších krajinách regiónu oznámila, že všetkým dotknutým klientom automaticky predĺži platné cestovné poistenie až do ich návratu domov.
Automatické predĺženie bez poplatkov
Klienti nemusia o nič žiadať ani poisťovňu kontaktovať, predĺženie prebehne bez poplatkov a v plnom rozsahu pôvodne dohodnutého krytia vrátane zdravotnej starostlivosti a asistenčných služieb. Opatrenie sa týka tých, ktorým bol pobyt predĺžený pre zrušený alebo posunutý let v dôsledku eskalácie konfliktu a ktorí mali v čase plánovaného návratu aktívne poistenie.
Podobne postupuje aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Mimoriadne opatrenie sa vzťahuje na všetkých klientov, ktorí sa pre uzavretý vzdušný priestor či zrušené spojenia nemohli vrátiť na Slovensko.
„Vzhľadom na uzatvorené vzdušné priestory a zrušené lety sme sa rozhodli automaticky predĺžiť platnosť cestovného poistenia pre všetkých, ktorí zostali v regióne proti svojej vôli. Naším cieľom je poskytnúť klientom istotu v období, keď čelia nepredvídateľným okolnostiam,“ uviedla hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová.
Poistenie v rozsahu dojednaného balíka trvá až do zabezpečenia návratu, bez pevného časového limitu, pričom klient v prípade poistnej udalosti doloží dokumenty potvrdzujúce príčinu oneskorenia. Poisťovňa Generali zvolila obdobný postup. „Cestovné poistenie bez akýchkoľvek poplatkov predlžujeme až do návratu späť na Slovensko. A to v rozsahu, v akom si ho pred odchodom dohodli. Platí to aj pre asistenčné služby,“ vysvetľuje David Vosika, člen predstavenstva poisťovne Generali zodpovedný za neživotné poistenie.
Opatrenie sa netýka len ľudí priamo v konfliktných krajinách, ale aj tých, ktorí uviazli v iných destináciách pre presmerované či zrušené lety cez Blízky východ. Generali zároveň deklaruje, že vo vybraných prípadoch vráti klientom už zaplatené poistné za krátkodobé cestovné poistenie aj za poistenie storna, ak pre bezpečnostnú situáciu nemohli vycestovať a cestovná kancelária neponúkla náhradné riešenie.
Reaguje aj ČSOB Poisťovňa
Na mimoriadnu situáciu reagovala aj ČSOB Poisťovňa, ktorá oznámila, že klientom s krátkodobým cestovným poistením automaticky predlžuje jeho platnosť na nevyhnutný čas až do bezpečného návratu domov. Týka sa to dovolenkárov, ktorí vycestovali ešte pred vypuknutím konfliktu a v dôsledku zrušených letov uviazli na letiskách napríklad v Spojených arabských emirátoch, Katare či Ománe.
Poisťovňa uviedla, že klienti nemusia podniknúť žiadne administratívne kroky a kryté im zostávajú napríklad náklady spojené s ochorením či potrebou lekárskej starostlivosti. Rovnako klienti s dlhodobým cestovným poistením alebo poistením k platobnej karte majú zachované krytie v rozsahu uzatvorenej zmluvy. Poisťovňa zároveň pripomína, že v rámci poistenia meškania batožiny prepláca nevyhnutné výdavky na základné veci, ak sa cestujúci pre zrušené alebo presmerované lety nemôžu dostať k svojej batožine.
Pozor na hranice a obmedzenia
Poisťovne však zároveň pripomínajú hranice poistnej ochrany. Zrušený let nie je automaticky poistnou udalosťou a cestovné poistenie štandardne nepokrýva samotné náklady vzniknuté v dôsledku zrušenia dopravy. Klienti sa musia v prvom rade obrátiť na leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu, ktoré sú povinné postupovať podľa platnej legislatívy a vlastných prepravných podmienok.
Rovnako platí, že poistné podmienky vylučujú udalosti spôsobené vojnovými konfliktmi, nepokojmi či zásahmi štátnych orgánov, bez ohľadu na to, či bolo poistenie uzatvorené pred alebo po ich vypuknutí. Dôležitým momentom je aj nemožnosť uzatvoriť nové cestovné poistenie do krajín, pre ktoré Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo odporúčanie necestovať alebo krajinu opustiť. Ak klient takéto odporúčanie nerešpektuje, cestuje na vlastné riziko a poistenie sa na dané územie nevzťahuje.
Nahlásiť chybu v článku