Šutaj Eštok hovorí o kamióne odvahy, odborníci o traume: Komora učiteľov neodporúča účasť na kampani Na vlastnej koži

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) spolu s predstaviteľmi odbornej verejnosti kritizujú preventívnu kampaň ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“. Poukazujú na to, že využíva prvky strašenia a môže mať negatívny vplyv na psychické zdravie detí.
„Po pár dňoch sa ozýva odborná obec a vyzýva školy a rodičov, aby sa na tomto podujatí nezúčastňovali a aby tam svoje deti nepustili,“ uviedla poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Podľa nej si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zamieňa prevenciu za strašenie. „To, že vládna koalícia používa strašenie ako pracovnú metódu v politickom boji, je už pomaly štandardom, ale že sa minister vnútra v oblasti prevencie vydá touto cestou, je naozaj nepochopiteľné,“ povedala.
Podotkla, že kamión, v ktorom deti prežijú podľa jej slov „otrasný zážitok“, je podľa ministra kamiónom odvahy. „To môže povedať len niekto, kto absolútne ignoruje odbornú diskusiu a expertov v školstve,“ dodala.
Slovenská komora učiteľov odporúča podujatie nenavštíviť
Podľa poslankyne nie je preto prekvapením, že sa proti projektu ozvala aj Slovenská komora učiteľov, ktorá školám neodporúča zúčastňovať sa na tomto type aktivít a upozorňuje, že môžu byť v rozpore s princípmi a cieľmi školského zákona, usmerneniami ministerstva školstva aj odporúčaniami Rady vlády pre duševné zdravie.
Voči kampani sa ohradila aj predsedníčka Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlana Síthová. Podľa nej projekt využíva vizuálne a zvukové podnety, ktoré môžu deti traumatizovať. Kritizovala napríklad simulácie užívania drog, zobrazenia týraných zvierat či scén šikany. „Cieľ môže byť ušľachtilý, ale spôsob, ktorý si rezort vnútra vybral, je mimoriadne nebezpečný a neprofesionálny. Žiadna prevencia nemôže obsahovať prvky, ktoré môžu byť zdrojom traumatizácie alebo šoku našich detí,“ uviedla Síthová. Zdôraznila, že prevencia má podľa odborníkov pomáhať a nie ohrozovať duševné zdravie mladých ľudí.
Názov kampane stigmatizuje zdravotne znevýhodnených
Síthová zároveň kritizovala aj názov kampane „Nebuď hluchý, nebuď slepý“, ktorý podľa nej stigmatizuje ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Pán minister, nikto si nevybral, či chce byť nevidiaci alebo nepočujúci. Toto nie je voľba, to je súčasť života. Každá vyspelá krajina sa správa rešpektujúco k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Toto je skutočne neprijateľné,“ skonštatovala.
Predsedníčka únie zároveň vyzvala ministra vnútra, aby zvážil zastavenie alebo zásadnú úpravu kampane. Odborníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej práce sú podľa nej pripravení pomôcť vytvoriť bezpečnejšie a efektívnejšie formy prevencie. Druhú výzvu adresovala rodičom, riaditeľom škôl a pedagógom, ktorých požiadala, aby citlivo zvážili účasť detí na podujatí.
SaS zároveň spochybnila financovanie kampane. „V čase, keď na školách chýbajú peniaze na platy učiteľov, školských psychológov a od septembra má chýbať až 20 percent asistentov, vyhodí minister Šutaj Eštok za túto roadshow 744-tisíc eur. Obstarávanie bolo spustené 2. apríla, zmluva uzavretá 14. apríla a dodanie kamióna už 30. apríla. Kritériá spĺňala len jedna firma. Budeme žiadať zverejnenie referencií a preveríme, či nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,“ povedala Holečková.
Ministerstvo vnútra SR spustilo celoslovenskú preventívnu kampaň „Na vlastnej koži“ v pondelok 4. mája v Košiciach. Projekt je zameraný na prevenciu drog, kyberšikany a týrania zvierat prostredníctvom interaktívneho kamióna, ktorý má počas mája a júna navštíviť 18 miest po celom Slovensku. Rezort uviedol, že do projektu je aktuálne prihlásených viac ako 12-tisíc detí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok projekt obhajuje tým, že prevencia musí byť adresná, otvorená a zrozumiteľná pre mladých ľudí.
Nasleduje stanovisko rezortu vnútra v plnom znení
Ministerstvo vnútra SR odmieta zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia, ktoré sa v posledných dňoch objavili v súvislosti s preventívnym projektom Na vlastnej koži. Považujeme za nešťastné, že sa z kampane zameranej na ochranu detí pred drogami, kyberšikanou a týraním zvierat niektorí aktéri snažia umelo vytvárať negatívny príbeh, ktorý nezodpovedá realite projektu.
Projekt Na vlastnej koži nevznikol s cieľom deti strašiť ani ich vystavovať nevhodnému obsahu. Jeho cieľom je modernou a zrozumiteľnou formou upozorniť mladých ľudí na reálne riziká, s ktorými sa stretávajú v online priestore aj v bežnom živote. Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia, že projekt je postavený na „šoku“ alebo „extrémnych záberoch“.
Audiovizuálne prvky v kontajneri predstavujú kreatívny nástroj, ktorého úlohou je vzbudiť pozornosť mladých ľudí a otvoriť diskusiu o vážnych spoločenských témach. Kľúčová preventívna práca prebieha najmä mimo kontajnera, kde s deťmi diskutujú vyškolení preventisti a odborní zamestnanci.
Je potrebné si uvedomiť, že dnešné deti a mladí ľudia sú v online priestore denne vystavení omnoho tvrdšiemu a nekontrolovanému obsahu. Ignorovať túto realitu a tváriť sa, že klasická forma letákov a prezentácií je dostatočná, nepovažujeme za zodpovedný prístup.
Ministerstvo zároveň odmieta tvrdenia, že podobné preventívne formáty odborníci vo svete neodporúčajú. Aj v zahraničí fungujú projekty založené na zážitkovej a interaktívnej forme prevencie. Príkladom je projekt Revolution Train, ktorý prostredníctvom multimediálneho priestoru pracuje s témou drogovej prevencie práve cez audiovizuálny zážitok a následnú odbornú diskusiu s mladými ľuďmi.
Za mimoriadne nefér považujeme aj pokusy spájať preventívny projekt s témou platov učiteľov alebo financovania školstva. Prevencia v oblasti drog, kyberšikany a týrania zvierat medzi mladými ľuďmi je dôležitou úlohou štátu. Ochrana detí pred rizikovým správaním nemôže byť zľahčovaná ani spochybňovaná politickými či aktivistickými argumentmi. Náklady na riešenie dôsledkov sú pritom omnoho vyššie ako investícia do prevencie.
Projekt je realizovaný transparentne a v súlade s platnou legislatívou. Rovnako odmietame snahy vytvárať dojem, že projekt akýmkoľvek spôsobom zosmiešňuje alebo útočí na osoby so zdravotným znevýhodnením. Takéto interpretácie považujeme za účelové a vytrhnuté z kontextu. Po prvých zastávkach kampane evidujeme pozitívnu spätnú väzbu zo strany škôl, pedagógov, rodičov aj samotných študentov.
K dnešnej tlačovej konferencii politickej strany dodávame, že Ministerstvo vnútra SR dlhodobo čelí opakovaným nepravdivým tvrdeniam zo strany jej predstaviteľov. Viaceré z nich boli v minulosti vyvrátené a dnes ich považujeme za súčasť širšej snahy vytvárať o práci rezortu skreslený obraz.
