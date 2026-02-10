Podoba čisto náhodná: České verejnoprávne médiá bijú na poplach. Vláda chce prejsť k radikálnemu kroku

Foto: Ministerstvo kultúry SR

Nina Malovcová
TASR
Zamestnanci verejnoprávnych médií varujú pred stratou nezávislosti.

Pracovníci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) sa obávajú ovládnutia verejnoprávnych médií v Česku, k čomu by podľa nich mohlo dôjsť zrušením koncesionárskych poplatkov. Uviedli to vo vyhlásení, pod ktoré sa dosiaľ podpísalo vyše 1700 pracovníkov oboch médií.

Zámer zmeniť financovanie ČT a ČRo avizovala vláda Andreja Babiša vo svojom programovom vyhlásení, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Minister kultúry Oto Klempíř, pod ktorého médiá spadajú, s týmto krokom pôvodne nesúhlasil.

Zamestnanci hovoria o politickom tlaku

Babiš pred niekoľkými týždňami uviedol, že so zákonom meniacim financovanie médií verejnej služby počíta jeho kabinet od budúceho roka. Len niekoľko mesiacov pritom platí nová legislatíva, ktorou predchádzajúca vláda poplatky zvýšila.

„Máme obavu zo snahy o ovládnutie médií verejnej služby. Cestou k tomu môže byť vládny plán na zrušenie televíznych a rozhlasových poplatkov a prevedenie oboch inštitúcií pod štátny rozpočet, a teda aj vládnu kontrolu. Politické útoky na obe verejnoprávne inštitúcie naše obavy len prehlbujú,“ uviedli pracovníci ČT a ČRo v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili na webe verejnopravne.cz.

Riaditelia žiadajú diskusiu s ministrom

Podotkli, že sa chcú naďalej zodpovedať verejnosti, a nie politikom – či už vládnym alebo opozičným. Súčasný model financovania podľa nich zaručuje nezávislosť a stabilitu oboch médií. „Naše znepokojenie vyvolávajú aj okolnosti prípravy návrhu na zásadnú zmenu verejnoprávnych médií bez dostatočnej a odbornej debaty,“ uviedli ďalšiu zo svojich obáv.

Riaditelia oboch médií minulý týždeň verejne vyzvali ministra Klempířa, aby s nimi o tejto téme diskutoval. V utorok sa stretne s dvomi moderátormi z rozhlasu, ktorí chcú schôdzku využiť práve na to, aby sa ho na avizované zmeny pýtali. Babišova vláda pri pláne zrušiť koncesionárske poplatky argumentuje okrem iného aj tým, že od nich už upustilo mnoho európskych krajín.

