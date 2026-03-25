Podľa štátu ľuďom za zrušené voľno vo sviatočné dni patria príplatky. Zamestnávatelia volajú po náprave

Štát v rámci konsolidačných opatrení na tento rok zrušil voľno 8. mája a 15. septembra, no ponechal ich ako sviatky. Ľudia tak musia ísť v tieto dni do práce, nateraz im však za to podľa zákona patria sviatočné príplatky.
Kým premiér SR Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) hovoria o zámere, zamestnávatelia upozorňujú, že súčasný stav spôsobuje chaos. Volajú preto po zmene. Súčasné opatrenie podľa zamestnávateľov nie je konsolidačné, znamená náklady na strane štátu, samospráv i firiem. Zástupcovia zamestnávateľov na to upozornili po pondelkovej tripartite.
O čo ide?
Štát v rámci konsolidácie zrušil 8. máj a 15. september ako deň pracovného pokoja. Pre potreby Zákonníka práce sa však naďalej považujú za sviatky. Ľudia tak do práce pôjdu, zamestnávateľ im však za to podľa súčasnej právnej úpravy musí zaplatiť príplatok ako za sviatok.
Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku opatrenie spôsobilo obrovský chaos. Upozornil, že takáto úprava nie je konsolidačným opatrením, predstavuje totiž náklady na strane štátu, samospráv i zamestnávateľov. „A to je presne opak konsolidácie,“ uviedol Machunka po tripartite.
Zamestnávatelia kompetentných vyzývajú k zmene
„To sa musí zmeniť minimálne tak, že bude jasné, čo so Zákonníkom práce z hľadiska dovolenky a nariaďovania práce,“ uviedol Machunka s tým, že za súčasného stavu firmy svojim zamestnancom nevedia nariadiť všetku prácu, ktorú by mali vykonávať.
Podľa prezidentky Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Moniky Uhlerovej v súčasnej situácii a právnom stave by mali všetci zamestnanci dostať za prácu v tieto dni príplatky. Pripomenula, že so zrušením dní pracovného pokoja, ktoré by mali za následok aj zrušenie príplatkov pre zamestnancov, ktorí by v ten deň pracovali, odborári nesúhlasia. Pretože tak by podľa nej zamestnanci pracovali viac za menej peňazí. Avšak súčasná situácia je podľa nej úsmevná.
„Teraz sme sa dostali do úsmevnej situácie, že zamestnanci budú síce pracovať všetci, asi nebudú pracovať viac, pretože im zamestnávateľ zrejme nemôže nariadiť všetky úlohy vyplývajúce z ich pracovnej náplne, ale všetci zamestnanci dostanú príplatky, nielen tí, ktorí by pracovali. Dostali sme sa do situácie chaosu, nepochopenia, rôznych právnych výkladov, a my môžeme len úsmevne skonštatovať, že keď sa niekto pomýli, tak aj dobre spraví. Takže teraz zamestnanci zatiaľ v tejto situácii a v tomto právnom stave by mali všetci dostať príplatky za tieto dni,“ povedala Uhlerová.
Podľa Andreja Lasza z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) je vytvorenie takéhoto chaosu zlým signálom pre podnikateľské prostredie a zahraničných investorov. Takéto kroky podľa neho môžu byť tým pomyselným „klinčekom do rakvy“, ktorý zahraničných investorov odradí od investícií na Slovensku. V prípade príplatkov za spomínané zrušené dni pracovného pokoja Lasz pripomenul, že donedávna sa v tejto súvislosti hovorilo o chybe, slová premiéra Fica o tom, že išlo o zámer priemyselníkov prekvapili.
„Treba si povedať, že ten stav je neštandardný, spôsobí to chaos medzi 2,5 miliónmi slovenských zamestnancov a asi 800-tisíc slovenských zamestnávateľov alebo podnikateľských subjektov. Treba sa jednoducho k tomu postaviť čelom a na aprílovej schôdzi parlamentu to nejako upraviť,“ zhodnotil Lasz.
Priestor na vyriešenie situácie tu vraj stále je
Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) priestor na vyriešenie tejto situácie tu stále je, v rukách ho však má ministerstvo financií. Tomáš odmietol vťahovanie ministerstva práce do tejto problematiky, vzniknutú situáciu podľa neho má vyriešiť rezort financií novelou zákona o štátnych sviatkoch.
„Ak sa pán predseda vlády s ministrom financií rozhodli, že ponechajú ľuďom tieto príplatky počas spomínaných dní, tak ja ako predseda tripartity to môžem len rešpektovať s tým, že ale sociálni partneri, najmä teda zamestnávatelia, vzniesli voči takémuto postoju výhradu,“ uviedol Tomáš.
„Z pohľadu MF SR stále platí, že predseda vlády SR povedal jasné stanovisko k tejto téme, ktoré MF SR podporuje a rešpektuje,“ uviedol pre SITA tlačový odbor rezortu financií. Minister Kamenický v nedeľnej diskusnej relácii podotkol, že ľudia v tomto prípade majú nárok na spomínané príplatky. Pripustil však, že pre štát to bude predstavovať náklady vo výške približne 10 miliónov eur.
