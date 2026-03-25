Slováci si priplatia za ďalší tovar: Slovenská firma čelí dvojnásobným cenám plynu, situácia je neudržateľná

Výroba hnojív v Dusle Šaľa pokračuje bez obmedzení napriek tomu, že súčasná situácia nie je jednoduchá. Stále však nie je kritická, aj keď je dlhodobo neudržateľná, zhodnotil generálny riaditeľ spoločnosti Pavel Hanus. Dôvodom je výrazný nárast cien zemného plynu spôsobený konfliktom na Blízkom východe.
Cena zemného plynu je pre Duslo Šaľa dominantným nákladom, tvorí 70 až 80 percent variabilných nákladov na výrobu dusíkatých hnojív. „Cena zemného plynu narástla po vypuknutí konfliktu z 30 takmer na 60 eur. Dnes sa tá situácia trošku stabilizuje, ale stále sme ďaleko od tých 30 eur, ktoré sme tu mali pred začiatkom konfliktu,“ povedal Hanus.
Výrobu čpavku znížili na minimum
Na nárast cien zemného plynu reagoval šaliansky chemický závod znížením výroby čpavku na technologické minimum, čo je zhruba 85 percent plnej kapacity. „Je tam mierne zníženie tak, aby nám to neovplyvňovalo výrobu hnojív. Tento krok sme urobili preto, aby sme zbytočne z drahého zemného plynu nevyrábali čpavok na sklad. Pretože za normálnych okolností sme vo výrobe čpavku prebytkoví,“ povedal riaditeľ.
Krajiny Blízkeho východu nie sú len dominantným producentom zemného plynu, ale produkujú vyše 30 percent globálnych kapacít dusíkatých hnojív. Spolu so zemným plynom tak začali prudko rásť aj ceny hnojív. „Podarilo sa nám čiastočne ten nárast cien vstupného zemného plynu dostať do cien hnojív. Pokiaľ sa nám bude dariť ekonomicky hnojivá vyrábať a predávať našim zákazníkom, budeme vyrábať naďalej. Zatiaľ sa nám to darí,“ potvrdil Hanus.
Situácia je dlhodobo neudržateľná
Podľa riaditeľa však súčasná situácia nie je dlhodobo udržateľná. „Pokiaľ by trvala dlho, začne narážať na ekonomiku farmárov. Cena ich produktov stagnuje, nerastie ďalej. V nejakom bode, pokiaľ by boli európski farmári nútení nakupovať drahšie dusíkaté hnojivá, narazí to na ich ekonomiku.“
