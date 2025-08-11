Po úspechu Let’s Dance mieri do ďalšej šou. Tentoraz nebude z Petra Sagana tanečník, ale zabávač

Peter Sagan mieri do ďalšej šou TV Markízy.

Peter Sagan patrí k vrcholovým slovenským športovcom a na konte má víťazné etapy na všetkých Grand Tours. Svoju kondíciu a odhodlanie sa prekvapivo rozhodol ukázať aj na tanečnom parkete, kde ukázal, že aj športovec sa v krátkom čase dokáže naučiť tancovať a teraz pre zmenu predvedie svoj humor a schopnosť improvizovať.

Po tom, ako bolo oznámené, že tento rok bude súťažiť v šou Let’s Dance aj cyklista Peter Sagan, mnohí ľudia ostali v šoku a čakali, čo na parkete predvedie. V tejto súťaži si napokon vytancoval štvrté miesto a po tom, ako vypadol, diváci šokovali tým, že nevyjadrovali smútok, ale radosť. Tvrdili totiž, že bol najslabším tanečníkom tejto série a v súťaži ho nedržal talent, ale sláva. Napriek tejto kritike sa však televízia rozhodla priviesť ho na obrazovky znova.

Adela nebude, ale príde Sagan

Ako informoval portál Mediaboom, po tom, ako bola zrušená nová séria SuperStar, resp. preložená na rok 2026, televízia sa rozhodla vyrukovať s treťou sériou šou Možné je všetko. A keďže SuperStar mala byť československá a teda hlavným bodom programu nielen u nás, ale tiež v Česku, tam ju tiež nahradí táto šou a prvýkrát si ju diváci pozrú aj v českom prevedení. Obe pritom bude produkovať Dano Dangl, ktorý je stálicou programu a televízia si ho takto poistila, aby sa nenechal zlákať Jojkou do Milujem Slovensko.

 

Ako sa dalo tušiť po jej odchode z Markízy, tím Možné je všetko nedoplní Adela Vinczeová. Namiesto nej sa očakáva, že sa opakovane ukážu známe tváre ako Petra Polnišová, či premiéru v šou by mohli dostať napríklad herci zo Sľubu ako Kristián Baran alebo Adriána Brnčalová. Popri nich je však známe ešte jedno meno, ktoré sa v tejto šou objaví. Ako informovala TV Markíza, k zostave z minulých sérií sa pridá Peter Sagan.

„Je to opäť nová skúsenosť. Teším sa na ľudí, ktorých som spoznal v Let’s Dance. Či už je to tvorivý tím, ktorý je pri tejto šou rovnaký, ale teším sa aj na kolegov a kamarátov zo šoubiznisu,“ vyjadril sa cyklista pre televíziu.

