Po slovenskom meste kolujú propagandistické letáky. Autorom je údajne „ruská ambasáda“, ich obsah Slovákov pobúril

V posledných dňoch sa do pozornosti dostali záhadné letáky, ktoré údajne šíri „Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike“.

Aspoň tak sa podpisuje autor materiálu, ktorý šíri propagandistický obsah oslavujúci víťazstvo nad fašizmom. Jeden z takýchto letákov bol doručený v bratislavskej Petržalke a vyvolal vlnu pobúrenia.

Na problém upozornila stránka Hoaxy a podvody na sociálnej sieti Facebook.

Je za týmto letákom skutočne ruská ambasáda v Bratislave?

Na materiáloch sa nachádza tzv. svätojurská stuha — problematický symbol, ktorý v súčasnosti používa Kremeľ ako nástroj propagandy a nepriamej podpory vojny proti Ukrajine.

Autori príspevku upozorňujú, že obsah letáka manipuluje historické fakty. Vyzdvihuje úlohu Sovietskeho zväzu pri porážke fašizmu, no zároveň úplne ignoruje realitu povojnového vývoja.

„Bez Sovietskeho zväzu — a teda aj bez Ruska — by fašizmus poraziť nebolo možné. Ale povedať, že sme vďaka tomu získali slobodu tak, ako to je na letáku? Nie. Po fašizme prišiel stalinizmus. A to nebola sloboda. To bola výmena jedného útlaku za druhý,“ píšu autori príspevku.

Po zverejnení sa v komentároch začali ozývať ďalší ľudia, ktorí popisovali rovnakú skúsenosť. Viacerí z nich pridali aj fotografie letákov ako dôkaz.

Hoaxy a podvody, nakoniec, apelujú na verejnosť, aby akékoľvek podobné prípady hlásila a pomohla identifikovať pôvodcu. Ak by sa potvrdilo, že za distribúciou skutočne stojí ruská ambasáda, išlo by podľa nich o závažnú hybridnú operáciu cudzieho štátu na území Slovenskej republiky – a tým aj o potenciálne ohrozenie národnej bezpečnosti.