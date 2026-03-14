Po prvom rande dostala šokujúcu správu: Ženy sú zhrozené a radia blok, muži tvrdia, že autor je kráľ

Spoznávať nových ľudí a dať im šancu získať si vaše srdce nie je vždy jednoduché. Niekedy pred vami môžu totiž zatajovať rôzne veci, ktoré sú o to nepríjemnejšie, keď sa ich dozviete neskôr sami. Napríklad, ako nám prezradila vzťahová koučka v rozhovore, ženy zvyknú tajiť deti či rozvod, muži zas výšku. Samozrejme, nie je to pravidlo.
Dôkazom, že nie všetci niečo taja a niektorí ľudia naopak majú potrebu povedať až príliš, je žena, ktorá si po prvom rande s mužom našla od neho nečakanú správu. Ako zachytil portál The Sun, žena menom Georgie sa na TikToku podelila o správu, ktorá síce začala pekne, no rýchlo sa zmenila na niečo nečakané. Dokonca natoľko, že sa ani ľudia v komentároch nedokázali zhodnúť na tom, či to bolo od muža drzé alebo naopak odvážne.
Presne jej dal vedieť, čo od nej chce
Prvé, čo treba pripomenúť, je fakt, že Georgie dostala túto správu krátko po prvom rande s nemenovaným mužom. Nestihli sa tak ani viac spoznať a tak nie div, že ju správa prekvapila natoľko, že sa o ňu rozhodla podeliť s internetom.
„Toto mi napísal po našom prvom rande. Kričím,“ napísala Georgie k svojmu príspevku na TikToku. „Vážne, muži sú z inej planéty,“ dodala v popise. Hoci snímka obrazovky naznačovala, že mu odpovedala, neprezradila, čo presne napísala.
V komentároch sa krátko nato spustila lavína reakcií, pričom viaceré ženy jej radili, aby ho zablokovala. „BLOKOVAŤ,“ napísala napríklad úderne jedna. „Poslala by som mu (emoji palca hore) a okamžite ho zablokovala,“ priznala zas ďalšia. Iná sa dokonca spýtala: „Čo je toto za Andrewa Tatea?“
Muži to však videli inak a chválili ho, pričom jeden ho označil za „absolútnu legendu“. Iný chlap zas písal: „Tak toto je kráľ!“ Tretí zas zhodnotil: „Muž, ktorý má priority upratané, pozná svoju cenu a vie, čo chce.“ Štvrtý prehlásil: „Každá kráľovná by bola hrdá, keby mohla takého muža nazvať svojím kráľom.“
