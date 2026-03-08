Incident v oblakoch: Dieťa jej znepríjemňovalo let, po jej tvrdých slovách ostali rodičia v totálnom šoku

Dana Kleinová
Dieťa jej kopalo do sedadla, jej drsná reakcia šokovala rodičov aj internet.

Lety môžu byť frustrujúce. Či už ide o ich dĺžku alebo spolucestujúcich, niekedy sa nemôžete dočkať, kedy sa dostanete na zem a budete môcť vystúpiť. Obzvlášť náročné je to najmä vtedy, ak sa každý cestujúci stará len o svoj komfort a tým pádom znepríjemní cestu ostatným. To sa stalo aj jednej žene.

Ako píše portál NEW YORK POST, frustrovaná cestujúca vzala situáciu do vlastných rúk a rázne, no slušne ukončila vyčíňanie otravného dieťaťa, ktoré jej znepríjemňovalo let. V príspevku na sociálnej sieti Threads, ktorý sa stal virálnym, sa cestujúca podelila o svoju skúsenosť a spôsobila tým verejnú diskusiu o výchove.

Foto: Pexels

Situáciu zvládla bravúrne

Ženin príspevok opísal situáciu stručne, ale efektívne. Napísala: „Som v lietadle a toto decko mi nenormálne kope do sedadla. Pokojne som sa otočila, pozrela na jeho rodičov a povedala: ‚Jeden z vás si musí presadnúť, pretože nemienim štyri hodiny tolerovať, ako mi vaše dieťa kope do sedadla, zatiaľ čo vy nedávate pozor a poriadne nevychovávate.‘ BUM. Ten šok v ich tvárach.“

Následne opísala, čo sa stalo ďalej. Našťastie sa rodičia nehádali a dieťa usmernili, zatiaľ čo vyriešili situáciu so sedením. „Otec sa ospravedlnil a presunul dieťa na prostredné sedadlo. Dobrý ťah, tato. A áno, uvedomujem si, že som bezdetná vo svete plnom detí, ale rozhodne sa nenechám obmedzovať niečou nedostatočnou výchovou,“ stálo v príspevku.

Reakcie ľudí

Príspevok vyvolal diskusiu o disciplíne detí na verejnosti, najmä v lietadle. Niektorí rodičia sa pridali a vysvetlili, ako zvládajú svoje ratolesti, ktoré vo vzduchu nespolupracujú. Napríklad: „Ako rodič som prvou osobou, ktorú moje dieťa obťažuje (nehovoriac o tom, že ma zahanbuje), JA. Práve včera sme boli v reštaurácii a moje batoľa začalo vrieskať. Okamžite som mu dala ruku na ústa a ‚materským hlasom‘ som mu prikázala stíchnuť, inak okamžite odchádzame. To, že máte deti, vám nedáva právo nerešpektovať všetkých okolo vás vo verejných priestoroch.“

Iní sa v komentároch stotožnili s tým, ako autorka situáciu vyriešila, a pridali vlastné príbehy. Napríklad: „Raz som mala podobnú skúsenosť. Potom, čo som matku pokojne požiadala, aby synovi povedala, nech prestane, počula som ju, ako mu po mojom otočení vraví: ‚Kopni silnejšie.‘ To, že nie som na zozname nežiaducich osôb v leteckej doprave, je skutočný zázrak.“

