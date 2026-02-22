Vzťahová koučka Zuzana: Ženy často taja deti či rozvod, muži zas výšku. Takto o ňom zistíte pravdu hneď v úvode

Ešte predtým, ako sa nový príbeh vôbec začne, je dôležité položiť si niekoľko úprimných otázok, ktoré môžu veľa napovedať o jeho budúcnosti.
Zuzana Lipová, certifikovaná vzťahová koučka, všeobecná lekárka, psychologička a zakladateľka online klubu Svet randenia, dlhodobo pomáha ženám zorientovať sa v modernom zoznamovaní a budovaní zdravých vzťahov. Naposledy sme sa spolu venovali tomu, ako rozpoznať falošné profily na zoznamkách a kedy je ešte bezpečné zostať len pri písaní a kedy už dáva zmysel ísť na osobné stretnutie. Táto téma prirodzene vedie k ďalšej dôležitej otázke – čo by si mala žena vedieť ujasniť ešte skôr, než sa rozhodne niekomu otvoriť dvere do svojho života.
Najdôležitejšia otázka prichádza ešte pred prvým rande
Na začiatku zoznamovania sa pozornosť prirodzene sústreďuje na druhého človeka. Podľa Zuzany Lipovej je však kľúčové položiť si najprv úprimnú otázku smerom k sebe a pomenovať vlastný zámer. „Sama sebe? Vedieť, či hľadám len pozornosť, alebo randím s cieľom nájsť si partnera na vzťah,“ povedala Lipová.
Ako vysvetlila, hoci to môže pôsobiť jednoducho, v praxi si túto otázku veľa ľudí nepoloží. „Možno sa to zdá ako triviálna otázka, ale myslím si osobne, že veľa ľudí si ju nepokladá a ani sami nevedia, čo hľadajú,“ dodala. Nejasnosť v očakávaniach sa potom často ukáže vo chvíli, keď sa situácia začne vyvíjať vážnejšie.
„Niektorí si aj myslia, že vedia, ale až keď ide do tuhého, sa ukáže, že nie, lebo začnú cúvať, byť nekonzistentní, stiahnu energiu, ktorú v úvode do písania dávali, a zároveň v tom ostávajú a druhú stranu mätú svojou nepredvídateľnosťou,“ priblížila.
