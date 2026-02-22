Vzťahová koučka Zuzana: Ženy často taja deti či rozvod, muži zas výšku. Takto o ňom zistíte pravdu hneď v úvode

Foto: Zuzana Lipová, Pexels

Frederika Lyžičiar
Začiatok vzťahu často prezradí jeho koniec.

Ešte predtým, ako sa nový príbeh vôbec začne, je dôležité položiť si niekoľko úprimných otázok, ktoré môžu veľa napovedať o jeho budúcnosti.

Zuzana Lipová, certifikovaná vzťahová koučka, všeobecná lekárka, psychologička a zakladateľka online klubu Svet randenia, dlhodobo pomáha ženám zorientovať sa v modernom zoznamovaní a budovaní zdravých vzťahov. Naposledy sme sa spolu venovali tomu, ako rozpoznať falošné profily na zoznamkách a kedy je ešte bezpečné zostať len pri písaní a kedy už dáva zmysel ísť na osobné stretnutie. Táto téma prirodzene vedie k ďalšej dôležitej otázke – čo by si mala žena vedieť ujasniť ešte skôr, než sa rozhodne niekomu otvoriť dvere do svojho života.

Foto: Pexels

Najdôležitejšia otázka prichádza ešte pred prvým rande

Na začiatku zoznamovania sa pozornosť prirodzene sústreďuje na druhého človeka. Podľa Zuzany Lipovej je však kľúčové položiť si najprv úprimnú otázku smerom k sebe a pomenovať vlastný zámer. „Sama sebe? Vedieť, či hľadám len pozornosť, alebo randím s cieľom nájsť si partnera na vzťah,“ povedala Lipová.

Ako vysvetlila, hoci to môže pôsobiť jednoducho, v praxi si túto otázku veľa ľudí nepoloží. „Možno sa to zdá ako triviálna otázka, ale myslím si osobne, že veľa ľudí si ju nepokladá a ani sami nevedia, čo hľadajú,“ dodala. Nejasnosť v očakávaniach sa potom často ukáže vo chvíli, keď sa situácia začne vyvíjať vážnejšie.

Foto: Pexels

„Niektorí si aj myslia, že vedia, ale až keď ide do tuhého, sa ukáže, že nie, lebo začnú cúvať, byť nekonzistentní, stiahnu energiu, ktorú v úvode do písania dávali, a zároveň v tom ostávajú a druhú stranu mätú svojou nepredvídateľnosťou,“ priblížila.

Otvorenosť môže veľa napovedať

