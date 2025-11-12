Po nedeľnom vlakovom nešťastí sú trate opäť v plnej prevádzke: Železničiari musia vymeniť približne 400 metrov koľajníc

Foto: TASR - Michal Svítok

Petra Sušaninová
TASR
Zrážka vlakov pri Pezinku
Na opravách sa naďalej pracuje.

Kapacitu železničnej trate pri Pezinku po nedeľnom (9. 11.) vlakovom nešťastí plne obnovili. V praxi to znamená, že od stredajšieho popoludnia nie je potrebné odriekať spoje. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.

„ŽSR sa včera podarilo nájsť technické riešenie, vďaka ktorému je v železničnej stanici Pezinok opäť možné používať staničné koľaje číslo 1, 3 a 5. Tým sa zabezpečila možnosť križovania vlakov a obnovila sa tak priepustnosť trate. Dnešným dňom je zavedená po susednej koľaji plná traťová rýchlosť. Táto bude v nutnom časovom rozsahu obmedzovaná počas odstraňovania následkov nehodovej udalosti v zmysle dopravných predpisov,“ uviedla Lániková.

Ukončenie opráv koľaje číslo 2 plánuje ŽSR v nedeľu (16. 11.). Železničiari musia vymeniť približne 400 metrov koľajníc a 360 podvalov. Vymenia a opravia aj dve výhybky.

Foto: Facebook (Polícia SR – Bratislavský kraj)

Nehoda si nevyžiadala obete

„ŽSR robia maximum pre to, aby bol poškodený úsek čo najskôr opäť prejazdný v pôvodnej traťovej rýchlosti. Všetky práce majú najvyššiu prioritu a prebiehajú v súlade s bezpečnostnými predpismi,“ uzavrela hovorkyňa.

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

