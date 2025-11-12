Tragédia na cestách, z auta neostalo takmer nič: Zrážku s nákladným autom neprežil 64-ročný vodič, toto nehode predchádzalo

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
SITA
Na cestách vyhasol ľudský život.

Tragickú dopravnú nehodu na ceste II/426 neďaleko hraničného priechodu v okrese Skalica dnes predpoludním neprežil 64 ročný vodič osobného auta Škoda Karoq. Podľa doterajších informácií polície prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom.

To smerovalo bez naloženého nákladu z Českej republiky na Slovensko. Vodič osobného auta utrpel podľa trnavskej krajskej polície zranenia nezlučiteľné so životom, vodič nákladného auta sa nezranil. Vykonaná dychová skúška u českého vodiča kamiónu bola negatívna.

To, či mohol byť vodič osobného auta pod vplyvom alkoholu, bude zisťované znaleckým skúmaním po odbere biologického materiálu. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody je cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. Nákladná doprava bola odkláňaná cez hraničný priechod Holíč –Hodonín. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

