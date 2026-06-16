Slovenská polícia pomohla odhaliť zločineckú skupinu. Na liekoch na potenciu zarobila milióny

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru, oddelenie farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce spolu s oddelením západ a maďarským Národným vyšetrovacím úradom (Nemzeti Nyomozó Iroda – NNI KR ORFK) odhalili v maďarskom Győri organizovanú zločineckú skupinu podozrivú z rozsiahleho nelegálneho obchodovania s liekmi a drogami.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, podľa doterajších zistení maďarských vyšetrovateľov skupinu organizoval 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v obci Szada v Maďarsku. Prostredníctvom verejne dostupných internetových portálov najmenej päť rokov ponúkal a predával lieky na zvýšenie potencie a ďalšie nelegálne produkty zákazníkom zo zahraničia. Pri prevádzkovaní internetového obchodu podľa polície vystupoval aj pod obchodnou spoločnosťou, ktorá však v Maďarsku nedisponovala oprávnením na distribúciu a obchodovanie s liekmi ani výživovými doplnkami.
Distribúcia cez Slovensko a miliardové zisky
„Počas vyšetrovania slovenská polícia poskytovala maďarským partnerom súčinnosť pri preverovaní informácií týkajúcich sa distribúcie zásielok smerujúcich cez územie Slovenskej republiky. Nelegálne lieky mali byť podľa zistení maďarských orgánov objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Peštianskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenskej republiky,“ uviedla polícia. Vyšetrovanie podľa nej preukázalo, že členovia skupiny odosielali spravidla niekoľko stoviek zásielok trikrát týždenne.
Podľa predbežných výpočtov maďarských orgánov dosahoval zisk z nelegálnej činnosti najmenej jednu miliardu maďarských forintov ročne. „K objasňovaniu jednotlivých distribučných trás a pohybu zásielok prispela aj operatívna spolupráca medzi slovenskou a maďarskou políciou,“ zdôraznilo policajné prezídium s tým, že členov zločineckej skupiny nakoniec 8. júna zadržal maďarský Národný vyšetrovací úrad v súčinnosti s Protiteroristickou centrálou (TEK).
Vznesenie obvinení a zaistenie dôkazov v skladoch
„Obvinenia v predmetnej veci vzniesli maďarskí vyšetrovatelia. Dvaja občania Ukrajiny a dvaja občania Maďarska boli obvinení z trestnej činnosti súvisiacej s falšovaním liekov v rámci organizovanej skupiny. Ďalší občan Maďarska bol obvinený z nelegálneho obchodovania so zakázanými látkami na zvýšenie potencie. Slovenská polícia v rámci prípadu naďalej spolupracuje s maďarskými orgánmi pri výmene relevantných informácií,“ informovala polícia.
Počas domových prehliadok a prehliadok iných priestorov na viacerých adresách, vrátane skladových priestorov v obciach Iklad a Órbottyán, zaistili maďarskí policajti veľké množstvo liekov, obalového materiálu a ďalších dôkazov súvisiacich s nelegálnou činnosťou. K identifikácii niektorých distribučných aktivít smerujúcich cez územie Slovenskej republiky prispeli aj poznatky poskytnuté slovenskou stranou.
Finančné vyšetrovanie a miliónový majetok
„Významné výsledky prinieslo aj finančné vyšetrovanie vedené maďarskými orgánmi. Úrad pre vyhľadávanie majetku NNI KR ORFK zaistil viacero hodiniek, vodné skútre, lode a motorové vozidlá. Okrem toho bola zaistená hotovosť a viaceré nehnuteľnosti. Aj v tejto oblasti prebiehala výmena informácií medzi slovenskými a maďarskými policajnými zložkami,“ uviedla polícia.
Celkovo bol členom organizovanej zločineckej skupiny zaistený majetok v hodnote približne 830 miliónov maďarských forintov, čo predstavuje takmer 2,3 milióna eur.
„Ide o výsledok vyšetrovania vedeného maďarskými orgánmi, na ktorom sa slovenská polícia podieľala poskytovaním súčinnosti v rozsahu svojich kompetencií. Prípad je príkladom úspešnej medzinárodnej spolupráce bezpečnostných zložiek v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s liekmi, ktoré predstavuje vážne riziko pre zdravie obyvateľov. Kým procesné úkony, realizáciu policajnej akcie a zadržanie podozrivých vykonali maďarské orgány činné v trestnom konaní, slovenská polícia poskytovala počas vyšetrovania súčinnosť pri preverovaní informácií, dokumentovaní distribučných aktivít a výmene operatívnych poznatkov,“ doplnili policajti. Dodali, že prípad zároveň potvrdzuje význam koordinovaného postupu pri odhaľovaní a stíhaní organizovaných skupín pôsobiacich naprieč viacerými krajinami.
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