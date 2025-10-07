Nočná mora matiek sa stala skutočnosťou: V nemocnici im zamenili deti, zistili to až po 35 rokoch. Takto sa to stalo

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
K úplnému objasneniu prípadu napokon viedla zhoda okolností.

Život niekedy píše naozaj neuveriteľné príbehy a obyčajná náhoda môže niekomu totálne zmeniť celé jeho bytie. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili aj dve ženy z rakúskeho Štajerska, ktoré po viac než troch desaťročiach zistili, že po narodení vyrastali v nesprávnych rodinách.

Až moderné testy DNA im odhalili pravdu o ich pôvode a umožnili im osobne sa stretnúť so svojimi biologickými rodičmi. Prípad, ktorý sa odohral v nemocnici v Grazi koncom októbra 1990, vzbudil v Rakúsku veľkú pozornosť, píše CNN Prima News, na základe správy ČTK. Obe dievčatá prišli na svet predčasne a mali rovnakú hmotnosť. Po pôrode boli umiestnené v inkubátore a ošetrované oddelene od matiek.

Nešťastná zámena

Zrejme práve v tom období došlo k nešťastnej zámene. Jedna z nich sa o nezrovnalostiach dozvedela už pred rokmi, pri darovaní krvi sa ukázalo, že jej krvná skupina nezodpovedá ani jednému z rodičov. Napriek intenzívnemu pátraniu a medializácii sa druhú rodinu vtedy nájsť nepodarilo. Poškodení však získali v roku 2018 finančné odškodnenie približne 20-tisíc eur na osobu.

K úplnému objasneniu prípadu napokon viedla zhoda okolností. Druhá žena počas tehotenstva zistila, že má inú krvnú skupinu, než si celý život myslela, a následne narazila na informáciu o nevyriešenej zámene novorodencov. Kontaktovala ženu s podobným príbehom a test DNA potvrdil ich domnienky.

Ukázalo sa, že celé roky žili len pár kilometrov od seba, v susedných dedinách východného Štajerska. Nemocnica v Grazi priznala chybu a obom rodinám sa ospravedlnila.

