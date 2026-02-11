Po kauze s penismi ďalší problém: Dvaja športovci boli z olympiády vylúčení pre nepovolenú látku

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Zimné olympijské hry 2026
Lyžiari sa údajne pokúsili uspieť za pomoci nedovolenej látky.

Účasť na olympijských hrách vytvára na športovcov obrovský nátlak. Díva sa na nich celý svet a fanúšikovia majú od nich nemalé očakávania. Niektorí sa napokon pod tlakom takpovediac zlomia a uchýlia sa k nekalým taktikám. Dvoch lyžiarov teraz pre to diskvalifikovali.

Diskvalifikovaní športovci

Nedávno sme vás informovali o špekuláciách, že si skokani na lyžiach pichajú do penisu injekcie, aby tak dočasne zväčšili svoj objem a zvýšili svoje šance na úspech. Len o máličko väčšia kombinéza na správnych miestach môže predĺžiť skok aj o niekoľko metrov. Je to však porušenie pravidiel. Tie boli sprísnené ešte viac po tom, ako bol nórsky tím pristihnutý pri podvádzaní na minuloročných majstrovstvách sveta. Mail Online teraz píše o ďalšej kauze, po ktorej skončili dvaja športovci vylúčení.

Diskvalifikovaní boli ešte počas kvalifikačného kola po tom, ako sa na ich lyžiach podarilo nájsť zakázanú látku. Výstroj Han Dasom a Lee Eui-jin z Južnej Kórey bol zrejme kontaminovaný fluórovaným voskom, látkou, ktorá je zakázaná od sezóny 2023-24.

Vosk známy ako „fluor“ si v 80. rokoch získal popularitu medzi lyžiarmi vďaka svojej schopnosti zlepšovať kĺzavosť predmetov. Pôvodne sa používal v plachtení, aby loď lepšie kĺzala po vode, no využitie si našiel aj v iných oblastiach.

Foto: Profimedia

Môže poškodiť zdravie

Podľa webu FIS sa podarilo dokázať, že látka môže mať škodlivý vplyv na ľudský organizmus a spôsobovať rôzne ochorenia. Fluor môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny, znížiť plodnosť, oslabiť imunitu, narušiť prirodzenú hormonálnu činnosť, zvýšiť hladinu cholesterolu a vyvolať ďalšie problémy.

Fluor však bol zakázaný aj pre toxický vplyv na životné prostredie. Ide o tzv. „večnú chemikáliu“, ktorá sa biologicky nerozkladá. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia zakázala látku v roku 2019. Zákaz následne nadobudol platnosť o štyri roky neskôr.

Ani jeden z diskvalifikovaných športovcov nebol favoritom a nepredpokladalo sa, že by získali medailu. V utorok pred pretekmi boli v rebríčku Svetového pohára na 157. a 158. mieste. Nie je to síce taký drastický zákrok ako pichanie injekcií do rozkroku, vylúčení športovci však istotne domov neodchádzajú s dobrým pocitom.

