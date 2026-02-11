Po kauze s penismi ďalší problém: Dvaja športovci boli z olympiády vylúčení pre nepovolenú látku

Účasť na olympijských hrách vytvára na športovcov obrovský nátlak. Díva sa na nich celý svet a fanúšikovia majú od nich nemalé očakávania. Niektorí sa napokon pod tlakom takpovediac zlomia a uchýlia sa k nekalým taktikám. Dvoch lyžiarov teraz pre to diskvalifikovali.
Diskvalifikovaní športovci
Nedávno sme vás informovali o špekuláciách, že si skokani na lyžiach pichajú do penisu injekcie, aby tak dočasne zväčšili svoj objem a zvýšili svoje šance na úspech. Len o máličko väčšia kombinéza na správnych miestach môže predĺžiť skok aj o niekoľko metrov. Je to však porušenie pravidiel. Tie boli sprísnené ešte viac po tom, ako bol nórsky tím pristihnutý pri podvádzaní na minuloročných majstrovstvách sveta. Mail Online teraz píše o ďalšej kauze, po ktorej skončili dvaja športovci vylúčení.
Diskvalifikovaní boli ešte počas kvalifikačného kola po tom, ako sa na ich lyžiach podarilo nájsť zakázanú látku. Výstroj Han Dasom a Lee Eui-jin z Južnej Kórey bol zrejme kontaminovaný fluórovaným voskom, látkou, ktorá je zakázaná od sezóny 2023-24.
Vosk známy ako „fluor“ si v 80. rokoch získal popularitu medzi lyžiarmi vďaka svojej schopnosti zlepšovať kĺzavosť predmetov. Pôvodne sa používal v plachtení, aby loď lepšie kĺzala po vode, no využitie si našiel aj v iných oblastiach.
Môže poškodiť zdravie
Fluor však bol zakázaný aj pre toxický vplyv na životné prostredie. Ide o tzv. „večnú chemikáliu“, ktorá sa biologicky nerozkladá. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia zakázala látku v roku 2019. Zákaz následne nadobudol platnosť o štyri roky neskôr.
Ani jeden z diskvalifikovaných športovcov nebol favoritom a nepredpokladalo sa, že by získali medailu. V utorok pred pretekmi boli v rebríčku Svetového pohára na 157. a 158. mieste. Nie je to síce taký drastický zákrok ako pichanie injekcií do rozkroku, vylúčení športovci však istotne domov neodchádzajú s dobrým pocitom.
