Najdrahšia v histórii: Pozrite sa, akú hodnotu bude mať tento rok zlatá olympijská medaila

Na olympijských hrách sa stretávajú tí najlepší z najlepších a každý zo športovcov dúfa, že sa mu na krku zaskvie zlatá medaila. Tento rok bude najdrahšia v histórii.
Najdrahšia v histórii
Ako informuje CNN, športovci, ktorí tento mesiac vystúpia na stupne víťazov na zimných olympijských hrách v Taliansku, dostanú najdrahšie medaily v histórii hier. Je to vďaka prudkému rastu cien drahých kovov.
Viac ako 700 zlatých, strieborných a bronzových medailí bude udelených najlepším športovcom, ktorí sa zúčastnia disciplín od lyžovania, ľadového hokeja až po krasokorčuľovanie a curling. Pre športovca, ktorý medailu získa, má nevyčísliteľnú hodnotu.
Pozrime sa však, čo znamená to, že medaila bude najdrahšia z finančného hľadiska. Od letných olympijských hier v Paríži v júli 2024 ceny zlata a striebra prudko vzrástli, a to o 107 % a o 200 %. V porovnaní s olympijskými hrami spred dvoch rokov majú teda teraz medaily takmer dvojnásobnú hodnotu. Zlatá sa šplhá k sume 2 300 dolárov (približne 1 950 eur).
Len pár gramov čistého zlata
Strieborná medaila má hodnotu takmer 1 400 dolárov (1 187 eur), čo je trojnásobok v porovnaní s rokom 2024. Očakáva sa, že počas olympijských hier v roku 2028 bude ich hodnota ešte vyššia. Víťazi dostanú medaily vyrobené z recyklovaného kovu talianskou štátnou mincovňou a polygrafickým inštitútom. Avšak nie všetko, čo sa blyští, je v skutočnosti zlato.
Zlatá medaila váži 506 gramov, no len 6 gramov z toho je čisté zlato. Zvyšok tvorí striebro. Bronzové medaily sú vyrobené z medi a podľa údajov zverejnených organizátormi podujatia majú pri hmotnosti 420 gramov hodnotu iba približne 5,60 dolára (menej ako 5 eur) za kus.
Nevyčísliteľná hodnota
Zlaté medaily sa z čistého zlata nevyrábajú od roku 1912. V tom čase vážili len 26 gramov. Vzhľadom na vtedajšie ceny zlata by mali hodnotu menej ako 20 dolárov (17 eur). Ak by sme to premietli do súčasnosti, hodnota by sa vyšplhala na 530 dolárov (približne 450 eur). Olympijské medaily však majú pre zberateľov oveľa vyššiu hodnotu, ako je ich aktuálna finančná hodnota.
Napríklad, v roku 2015 sa medailu zo štokholmských hier v roku 1912 podarilo predať za 26 000 dolárov (vyše 22 000 eur). O rok neskôr sa bronzová medaila z hier z roku 1920, ktoré sa konali v Antverpách, predala za 875 dolárov (742 eur). Olympijské medaily sú však na predaj len málokedy. Pre športovcov majú priveľkú sentimentálnu hodnotu na to, aby ich vymenili za peniaze.
