Plat takmer 3 200 eur a všade luxus: Ľudia sa hrnú bývať do tejto krajiny, nie je to ale také ružové, ako by sa mohlo zdať

Hádam neexistuje miesto, kde by bol život úplne dokonalý a bez prekážok. Ľudia však vždy hľadajú lepšie možnosti, vyšší plat a viac príležitostí. Jednou z krajín, ktorá láka nemálo ľudí, je aj Dubaj. Tí, ktorí sa tam presťahovali, však neraz popisujú tvrdú realitu.
Sem sa nesťahujte, varujú ľudia
Ako informuje Mail Online, vysoké platy, nízke dane a luxus v Dubaji sú veľkým lákadlom pre ľudí, ktorí chcú skúsiť život na novom mieste. Avšak mnohí popisujú realitu, ktorá nie je taká, aká by sa na prvý pohľad mohla zdať. Konkurencia na pracovnom trhu je čoraz vyššia a nahor idú aj ceny.
Podľa portálu Numbeo sa priemerný plat pohybuje na úrovni okolo 3 200 eur, avšak prenájom 1-izbového bytu v centre vyjde aj na viac ako 2 000 eur a mimo centra 1 300 eur. Niektorí tak nemajú na výber, len zbaliť kufre a skúšať šťastie inde. Nespokojní sú neraz aj domáci, ktorí majú pocit, že cudzincov tu začína byť akosi priveľa. Nákupné strediská, pláže a ulice sa nimi hemžia a človek má pocit, že sa ledva môže nadýchnuť.
Na TikToku sa dokonca objavil virálny trend. Ľudia odrádzajú iných od sťahovania do Dubaja. Podľa niektorých toto miesto začína strácať svoj lesk. Kedysi bol Dubaj klenotom, kde si ľudia užívali nezdanené platy, slnko a príjemný životný štýl. To sa však mení.
Enormné životné náklady
Životné náklady prudko vzrástli, nájmy bytov dosahujú rekordné výšky, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť sú čoraz drahšie a každodenné výdavky od potravín až po voľnočasové aktivity sú oveľa vyššie ako kedysi. Aj za obyčajný jogurt zaplatíte v prepočte aj 14 eur.
Charlie Morgan sa sem prisťahoval v roku 2023. Dokázal tu zarobiť milióny a páčilo sa mu, ako ľudia v Dubaji žijú zdravým životným štýlom, napríklad, nepijú alkohol. Ale po 2 rokoch prišiel na to, že nevýhody prevyšujú výhody a odsťahoval sa.
Tvrdá realita
Dubaj prirovnal k otáčacím dverám, cez ktoré ľudia rýchlo prichádzajú a odchádzajú. Jeden z niekdajších obyvateľov sa vyjadril, že ľudia sú tu súťaživí v tom, koľko dokážu minúť. Vraj ani neviete ako a zrazu necháte v plážovom klube za deň 1 200 eur. Každý sa chce vyrovnať susedom a pôsobiť bohato.
Neraz ale pracujú 6 dní v týždni a aj tak si ledva môžu dovoliť držať krok s nákladmi na bežný život. Z príspevkov na sociálnych sieťach sa môže zdať, že je tu každý boháč jazdiaci na drahých luxusných autách, no realita je iná.
V súčasnosti je Dubaj na 15. priečke, čo sa týka najdrahších miest na svete. Len ceny bývania poskočili o 21 %. Drahé je ale všetko, vrátane stravovania v reštauráciách či bežných hygienických produktov.
