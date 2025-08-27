Masturbujúci muž a všade extrémny neporiadok: Toto je podľa dovolenkárov jedna z najhorších pláží v Európe

Mnoho obľúbených dovolenkových destinácií je známych pre divoký nočný život. Neraz ale bujará noc znamená náročné ráno. A predstavte si, že by ste na pláži mali ležať medzi skupinkami ľudí, ktorí sa práve zotavujú z ťažkej opice. Znie to lákavo?
Niektorí si odnášajú nepríjemné zážitky
Ako informuje web Mirror, Albufeira v Portugalsku je obľúbené prímorské letovisko, ktoré bolo kedysi rybárskou dedinou. Dnes je plné barov, nočných klubov a lacného ubytovania (neraz v nevzhľadných výškových budovách lemujúcich pláž). Mnoho ľudí láka pláž Praia da Oura. Neraz sa ale mení na miesto, kam sa chodia zotavovať ľudia po divokých večierkoch. Iní tu zas večierky začínajú predtým, ako sa presunú do nočných klubov.
Niektorí sa na TripAdvisore sťažujú, že tu za ležadlo a slnečník musíte zaplatiť 19 eur na deň a spoplatnené sú dokonca aj sprchy. Iným sa nepáči, že je tu hlava na hlave a ledva tu strávite chvíľku pokoja tak, aby do vás niekto nedrgal. Niektorí sa sťažujú na neporiadok, upratovanie tu vraj nie je prioritou. Iným kazí dovolenkovanie to, že je to tu čoraz viac preplnené mladými ľuďmi, ktorí celý čas trávia len opíjaním sa.
Jedna z dovolenkujúcich sa podelila o hrôzostrašný zážitok, po ktorom sa tu už viac necítila bezpečne. Popísala, ako tu za bieleho dňa hľadel na mladé ženy muž v kríkoch a masturboval pri tom. Keď si ho všimli, hodil do nich kamene. Nahlásili to v neďalekom bare a zamestnancov prosili, aby privolali políciu, no tí to odmietli.
Kým niektorí kritizujú, iní chvália
Iní píšu, že je to tu špinavé, všade sa povaľujú odpadky a ešte aj more má zelenkastý nádych a je plné rias, ktoré sa na vás počas kúpania lepia. Niektorí píšu, že ľutujú, že sem vôbec šli a už sa sem nikdy neplánujú vrátiť.
Samozrejme, vždy sa nájdu kritici, pláž však má na TripAdvisore hodnotenie 4,3 hviezdičky z 5 a niektorí chvália, že tu strávili najkrajšiu dovolenku vo svojom živote. Vyhovuje im, že sú tu miesta, kde sa môžu bezpečne hrať aj deti. Nemajú pocit, že by tu bolo prehnané množstvo ľudí alebo extrémny neporiadok.
Viacerí píšu, že pláž je nádherným miestom s krásnymi výhľadmi a so skvelou atmosférou. Človeku tu vraj nič nechýba a zlatistý piesok je ako stvorený na dokonalý relax.
