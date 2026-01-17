Odborník na výživu: Virálne trendy ako Oatzempic a pitie oleja nalačno sú nezmysly, v roku 2026 musia dostať stopku

Minulý rok opäť potvrdil, kam sú schopní zájsť ľudia v honbe za štíhlou postavou. Do centra pozornosti sa dostali diéty, ktoré by len málokto dokázal pred niekoľkými rokmi dodržiavať. Zároveň sú potvrdením, že možnosti, ako schudnúť, sú takmer nekonečné. Stoja však za vyskúšanie?
Je najvyšší čas zhodnotiť, ktoré trendy sú skutočne prospešné, a ktoré by mali v roku 2026 dostať „červenú“. Medzi ľuďmi sa šíria rýchlosťou blesku, preto je namieste poznať odborný pohľad výživového poradcu, ktorý tým môže nejednému zachrániť zdravie. Ktorý z najnovších chudnúcich výstrelkov je podľa neho najrizikovejší?
Internet zaplavili rôzne spôsoby chudnutia, a zatiaľ čo jedna skupina ľudí nad nimi len krúti hlavami, iní ich zobrali vážne a zaslepení sľubovanými výsledkami jednoducho išli do toho. Akokoľvek dobre to na prvý pohľad môže vyzerať, realita je často iná. Odborník na výživu Ing. Libor Javro sa pozrel na trendy v chudnutí z minulého roka a vyjadril sa, či sú vhodné alebo naopak, či by mohli skôr uškodiť než pomôcť.
„Olive oil shot“
Podľa ľudí na sociálnych sieťach je tajomstvom lepšieho zdravia začať deň s dávkou olivového oleja. Stačí si dať nalačno „panáka“, presnejšie povedané jednu či dve lyžice oleja, ktoré môžu byť zmiešané s citrónovou šťavou alebo vodou, a účinky sa čoskoro dostavia.
Používatelia, ktorí propagujú tento zvyk, hlásia výhody, ako je zlepšenie trávenia, zníženie chuti na jedlo, lepšiu imunitu a žiarivú pleť, ako informoval portál Foxnews. Jedna používateľka TikTok-u dokonca povedala, že potom, čo s týmto trendom začala, sa cítila „menej hladná ako zvyčajne“ a vyhla sa vďaka tomu neskoršiemu maškrteniu.
Nutričný špecialista však dvíha varovný prst a upozorňuje, že ide o nezmysel, ktorý dokonca môže spôsobiť nepríjemné zdravotné problémy. „Olivový olej je síce zdravý tuk, no jeho pitie nalačno nemá žiadny špeciálny efekt na spaľovanie tuku. Naopak, ide o koncentrovaný zdroj kalórií bez pocitu sýtosti a u citlivých ľudí môže dráždiť trávenie,“ uviedol Ing. Libor Javro.
Olivový olej sa používa často v studenej kuchyni, napr. do rôznych šalátov. „Zdravý tuk patrí do jedla, nie do „panáka“,“ pokračoval.
