Píšu o šikane a odstránení nepohodlného človeka. Redaktori Markízy sa v liste generálnemu riaditeľovi stavajú za Vinczeho

Dnes v obedných hodinách sme vás informovali na základe tlačovej správy, že Viktor Vincze už nebude súčasťou večerného spravodajstva Televíznych novín. Televízia Markíza ho podľa nej presúva do nového online projektu TN Live, ktorý má osloviť najmä mladšie publikum. Neskôr sa k tomu vyjadril aj Viktor Vincze, ktorý písal o konci z nie jeho vôle.

Teraz sa na stranu Viktora Vinczeho stavajú aj mnohí kolegovia, ktorí spoločne píšu list generálnemu riaditeľovi televízie. Uverejňujeme ho v pôvodnom znení zo sociálnej siete redaktorky Gabriely Kajtárovej.

Organizačné zmeny alebo odstránenie nepohodlného človeka?

Vážený generálny riaditeľ,

chceme vyjadriť ostrý nesúhlas s organizačnými zmenami, ktoré boli dnes prezentované moderátorom a redakcii spravodajstva.

Presun Viktora Vinczeho a Zuzany Čimovej z moderátorského postu v TN na pozície v TN Live sa nedá vnímať inak, ako šikana a odstránenie nepohodlného človeka – a žiaden z prezentovaných argumentov nás nepresvedčil o opaku.

Michal Kratochvil tvrdí, že mu ponúkol pozíciu ako mladému moderátorovi v projekte pre mladých. O tejto pozícii sa však s Viktorom Vinczem nikdy predtým nebavil, nikdy nebola na stole a nikto z nás nevie, že by takýto projekt naozaj existoval. Cítime za tým pomstu, zabalenú do falošnej ponuky.

Toto rozhodnutie vnímame ako snahu zbaviť sa špičkového moderátora a nášho kolegu za to, že sa postavil na čelo odborov. Pri ponúknutej pozícii a forme akou mu bola prezentovaná bolo od začiatku jasné, že ju nemôže prijať. Tento spôsob ho má donútiť k odchodu nielen z redakcie ale z televízie samotnej.

Tento krok sa ale netýka iba Viktora. Bez ohľadu na meno, je politika “ si nepohodlný, pôjdeš preč “ v absolútnom rozpore s fungovaním spravodajskej redakcie, ktorá roky stojí na slobode, otvorenosti, elementárnom rešpekte a úcte k pravde. A to ako k našim divákom, tak aj dovnútra redakcie.

Preto sa neanonymne k tomuto postoju hlásime a žiadame, aby boli organizačné zmeny stiahnuté a bolo možné o nich široko debatovať. Len toto podľa nás zabráni nezvratnému rozvratu redakcie, na ktorej stojí najsledovanejšia spravodajská relácia na Slovensku.