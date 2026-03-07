Peter Marcin o návrate legendárneho Uragánu: Bál sa, či bude mať šou aj po 25 rokoch svojich fanúšikov

Patrí medzi osobnosti, ktoré dokázali rozosmiať celé generácie Slovákov. Herec, moderátor a zabávač Peter Marcin je už desaťročia synonymom humoru, pohotových reakcií a nezameniteľnej energie. Hoci dnes ho diváci poznajú najmä z obľúbenej talkšou Neskoro večer, jeho meno sa navždy zapísalo do histórie slovenskej zábavy predovšetkým vďaka legendárnemu projektu Uragán.
Práve ten sa stal kultúrnym fenoménom prelomu tisícročí – reláciou, na ktorej vyrástla celá generácia divákov a ktorá zrodila ikonické postavy, hlášky aj momenty, na ktoré dodnes mnohí spomínajú s úsmevom. Uragán nebol len televíznou šou. Bol to jav, ktorý spájal humor s nadhľadom, paródiu so satirou a dokázal reagovať na spoločenské dianie spôsobom, ktorý bol blízky divákom. V rozhovore pre Rádio Melody sa Peter Marcin obzrel späť a spomenul návrat relácie, ktorá minulý rok oslávila 25. výročie od svojho vzniku a zároveň priznal určité obavy.
Comeback fenoménu menom Uragán
Keď sa Uragán objavil na obrazovkách, priniesol svieži vietor do slovenskej televíznej zábavy. Postavy, ktoré Peter Marcin spolu s Andym Krausom vytvorili, sa stali súčasťou každodenného slovníka divákov. Hlášky z relácie zľudoveli a humor, ktorý kombinoval satiru s ľudskosťou, oslovil široké publikum. Oslava 25 rokov od jeho vzniku tak bola nielen pripomienkou úspešného formátu, ale aj dôkazom toho, že kvalitný humor nestarne.
Zabávač jednoznačne povedal, že comeback relácie nemožno očakávať, hoci reakcie ľudí sú jasné. A to aj po dlhých rokoch. „Kdekoľvek sme sa pohli, tak vždy tí diváci reagovali, či už na Susedov alebo na Uragán, veľmi pozitívne. Však to boli najsledovanejšie seriály v histórii televízneho vysielania. Vždy keď nás stretli, tak hovorili, že urobte ešte niečo a ja že nie, my už sme na to starí. Však Susedov sme urobili, mali sme pokračovanie minulý rok, ale Uragán, na to sme sa už necítili,“ ozrejmil Peter Marcin.
Podľa herca však vždy boli skvelé ohlasy na reláciu, čo ho nakoniec presvedčilo, aby predsa len oživil starý známy Uragán. „A tak sme si povedali, že ak by sme sa mali ešte raz vrátiť k Uragánu, tak to len takou formou, aj kapely to robievajú alebo jednoducho niekto, že keď je niekoľko rokov na scéne alebo majú výročie, urobiť takú jednorazovú akciu,“ pokračoval.
