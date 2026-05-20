Kauza lariev v mäse z Billy pokračuje: Jovinečkovi vrátia peniaze, obchod chybu nenašiel

Jeden z najznámejších slovenských influencerov zažil veľmi nepríjemnú skúsenosť. Jovinečko, vlastným menom Filip Jovanovič, zverejnil v nedeľu video, v ktorom hovorí, že v kuracom mäse z obchodu našiel červy. Kauza sa teraz posunula a bližšie sa vyjadrili obaja aktéri.
Nepríjemné prekvapenie v jedle influencer ukázal aj na kameru. Na záberoch je na jeho tanieri vidieť larvy. Mäso podľa vlastných slov kúpil v reťazci Billa. „Schuti sme si dávali toto kuracie mäsíčko, ktoré sme si pripravili z Billy, a potom sa pozerám, že čo to tu máme?“ hovorí vo videu influencer. Dodal, že mäso kúpil v ten deň.
„Nekupujeme nakladené mäso, žiadne, ale dnes Filip kúpil a ja sa pozerám – čo to je? To vyzerá jak červy, a ony to sú červy,“ dodala v príspevku jeho priateľka. Jovinečko následne s nervóznym smiechom dodal, že z mäsa zjedol už asi „pol kila“.
Prípad preverujú
Billa podľa svojho stanoviska prípad preveruje. Doteraz ale nenašla pochybenie. „Spoločnosť BILLA Slovensko sa s plnou vážnosťou zaoberá tvrdeniami, ktoré na sociálnych sieťach zverejnil influencer Filip Jovanovič. Situáciu od začiatku aktívne preverujeme, pričom sme pána Jovanoviča opakovane kontaktovali so žiadosťou o doplnenie konkrétnych informácií o produkte, avšak bez jeho odozvy,“ hovorí reťazec v stanovisku.
„Chladené marinované hydinové mäso je do našich predajní dodávané výlučne v originálnom vákuovom balení alebo ochrannej atmosfére od dodávateľov a BILLA ho takto ďalej predáva aj svojim zákazníkom, neprebaľuje ho a ani inak nespracováva. Predaj prebieha v chladiacom zariadení s prísne regulovanou teplotou a v súlade s platnou legislatívou. V rámci internej kontroly sme preverili dostupné produkty, pričom žiadna zo vzoriek nevykázala známky kazenia alebo iného znehodnotenia.“
„Zároveň sme kontaktovali aj našich dodávateľov marinovaného hydinového mäsa, ktorí nám potvrdili, že ich výrobné procesy prebiehajú v kontrolovanom prostredí. Dodávatelia deklarujú, že celý výrobný proces od porážky až po expedíciu je okrem poverených zamestnancov spoločnosti denne kontrolovaný aj poverenými pracovníkmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorí majú v spoločnosti osobitné pracovisko a dohliadajú na dodržanie všetkých legislatívnych a hygienických požiadaviek,“ doplnil reťazec.
Samotný Filip Jovanovič pre TVNoviny potvrdil, že obchod mu vráti peniaze. „Už sme v kontakte s Billou a riešime to. Napísali mi, že mi vrátia peniaze,“ povedal influencer. Dodal, že mäso mu spočiatku chutilo, no keď zbadal larvy, prešla ho chuť. Rozumie tomu, že sa niečo také môže stať, no čakal by, že kontrola bude prísnejšia.
